Merkez Bankası anketi tüm hesapları değiştirdi! Asgari ücret, memur, emekli: İşte meslek meslek yeni maaşlar

20 Kasım 2024 13:16 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:17

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yıl sonu enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayında TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileriyle asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıllık enflasyonun yüzde 44,81, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 16,09 olacağı düşünülüyor. Bu tahminle birlikte memur maaşlarına yüzde 11,87 zam yapılacak.

Memur ve emekli maaşlarına 2025 yılında yapılacak zam oranları, Aralık ayında TÜİK​ tarafından açıklanacak enflasyon​ verileriyle netleşecek. Ancak, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranının yüzde 16,09 olması bekleniyor. Bu tahminle birlikte, memur maaşlarına yapılacak zam oranı için de ipuçları ortaya çıkıyor.

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, 4 aylık toplam enflasyon artışını yüzde 12,06 olarak belirlemişti. Bunun üzerine, memurlara yapılacak yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı eklenince, şu ana kadar belirlenen memur maaşı​ artışı yüzde 7,99 seviyesinde.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 44,81

2024 yılı sonu için açıklanan enflasyon tahmini ise yüzde 44,81 civarında. Bu durumda, 6 aylık enflasyon artışı yüzde 16,09 olarak öngörülüyor. Bu verilere dayanarak, emekli maaşları da benzer oranda artacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki zam oranı, memur maaşlarındaki artışla paralel olarak yüzde 16,09 civarında olacak.

Sonuç olarak, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileriyle birlikte netleşecek olan bu artış, memur maaşlarını yüzde 11,87’ye kadar yükseltecek ve enflasyon farkı da yüzde 5,53 artacak.

İşte meslek meslek yeni maaşlar;