SGK uzmanı tek tek hesap yaptı: Emekli, memur ve işçi umduğunu alamayacak!

20 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:45

Emekli, memur ve işçi maaşları için kritik süreçte son aşamaya yaklaşılıyor. Yıllık enflasyon beklentilerinin yüzde 41-45 bandında şekillendiği bu dönemde, zam oranları milyonların gündemindeki yerini koruyor. Sürecin belirsizliklerle dolu olması kafa karışıklığını artırırken, SGK Uzmanı Melis Elman, "Kimse beklediğini bulamayacak, ceplerden yeni bir hesap çıkacak" ifadeleriyle dikkat çekti ve en düşük maaşlar için olası senaryoları paylaştı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elman, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli ve memur maaşları​ ile 2025 asgari ücret zam oranlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elman, bu yılın zam oranları ve ekonomik verilerle ilgili "Geçen senelere kıyasla oldukça karmaşık bir durum oluştu" yorumunda bulundu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ZAM ORANLARI

Elman, yıl sonu enflasyon​ hedefi olarak Orta Vadeli Program’da (OVP) yüzde 41,5’lik bir oran öngörüldüğünü hatırlatarak, "Emekli ve memur zammında 4 aylık veri belli oldu. Ancak 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaş zamları yüzde 15’i, memur maaş zamları ise yüzde 11’i geçmeyecek gibi görünüyor. Sonuç olarak, kimse beklentisini karşılayan bir zam göremeyecek. Ancak her zam döneminde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkıp 'Biraz daha ekledik' açıklaması yapmasını bekliyoruz. Öte yandan, en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Şu anda 12.500 TL olan bu maaşın alım gücü ise 5 bin TL seviyelerine kadar düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI VE EŞİTLEME FORMÜLÜ

Memur emeklileriyle ilgili eşitleme formüllerine de değinen Elman, "3 Ocak’ta 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu süreçte emeklilere birkaç puanlık bir refah payı eklenebilir. Bunun yanı sıra, memur emeklilerinin zam oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarına yuvarlanabilir. Ancak her zamanki gibi, resmi veriler dışında nereden geldiği belli olmayan, hesaplara uymayan ek veriler de gündeme gelebilir” dedi.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ

Asgari ücretle ilgili tahminlerini paylaşan Elman, zam oranlarının geniş bir yelpazede tartışıldığını belirtti. "Bu yıl asgari ücrete yalnızca Ocak 2024’te zam yapıldı. Yıllık enflasyona göre zam yapılması gerektiği açık. 2025 için hedeflenen enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 25 zam planlanıyor. Ancak diğer senaryolar yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişiyor. En muhtemel zam oranı yüzde 30 gibi görünüyor ve bu da asgari ücretin 22.102 TL’ye çıkması anlamına geliyor. Ancak şu an 17 bin TL kazanan bir kişi, yalnızca 12 bin TL değerinde bir alım gücüne sahip. Ayrıca, Türkiye genelinde bir kişinin yaşam maliyeti 27 bin TL’ye yaklaştı. İstanbul’da ise bu rakam 58 bin TL’ye kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.