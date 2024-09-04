Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon açıklaması

04 Eylül 2024 11:08 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ekonomide son dönemlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek mal enflasyonunda ılımlı bir seyir olduğunu, ancak hizmetler tarafında katılığın sürdüğünü ifade etti. Karahan enflasyon ve maliye politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDECEK

Karahan, Bir grupta, talep koşullarına duyarlılığı nispeten belirgin olan lokanta-oteller gibi kalemler var. Burada bir süredir bir yavaşlama eğilimi söz konusu" ifadelerini kullandı "Diğer grupta ise, zamana bağlı fiyatlama davranışı hakim" diyen Karahan, eğitim gibi zamana bağlı fiyatlanan kalemlerin enflasyonu yükselttiğine dikkat çekti. Bu fiyat güncellemelerinin ağustos ve eylül aylarında endekse girdiğini belirterek, "Bu da ana eğilimi yükseltiyor" dedi.

B ve C gibi enflasyon göstergelerinde yükseliş sinyalleri görülmesine karşın, SATRIM ve medyan gibi çekirdek göstergelerin ise ana eğilimde yavaşlama ima ettiğini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:

B ve C'deki artışın, belirli kalemlerden kaynaklandığını görüyoruz. Ancak ana eğilimi yükselten zamana bağlı fiyatlanan hizmet kalemlerinin de son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini değerlendiriyoruz.

Enflasyon beklentilerinde de iyileşmeler olacağını söyleyen Karahan, "Enflasyonda düşüş seyri devam ettikçe, beklentilerde de iyileşmeler olacağını öngörüyoruz. Bu zaten her zaman belirttiğimiz gibi sürecin dikkatle izlediğimiz bir ayağı" diyerek "Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, dezenflasyon sürecinin sağlam bir şekilde sürmesi gerektiğine şüphe yok" açıklamasını yaptı.

MALİYE POLİTİKASININ DESTEĞİ SÜRECEK

TCMB Başkan Yardımcısı, para politikasının etkilerinin gecikmeli olarak görüleceğini ve bu süreçte maliye politikasının desteğinin kritik olacağını ifade etti. Karahan, "Para politikası gecikmeli etkileriyle bir yandan meyvelerini verirken, dezenflasyonun en verimli biçimde ilerlemesi için maliye politikasından gelecek güçlü bir desteği önemsiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde mali görünümün enflasyon üzerindeki etkisinin önemli olacağını belirten Karahan, "Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik olacak" diyerek, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında bu hafta bir yol haritası açıklanacağını hatırlattı.

ikinci çeyrek GSYH verilerinin ekonomik faaliyetteki öngörülen yavaşlamayı teyit ettiğini ve büyümenin kompozisyonunda dengelenmenin belirginleştiğini anlatan Karahan, "Net ihracatın ve yurtiçi talebin yıllık büyümeye katkıları giderek daha sağlıklı hale geliyor" dedi.

Karahan büyüme verileri hakkında yaptığı açıklamada "Büyümedeki dengelenmenin yansımalarını cari açık verilerinde de güçlü bir şekilde görmeye devam ediyoruz. 2023 sonunda yüzde 4 olan cari açığın GSYH'ye oranı son verilere göre yüzde 2 civarına gerilemiş durumda" ifadelerini kullandı.