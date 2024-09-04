Petrol fiyatları 9 ayın dibinde! Akaryakıt fiyatları için indirim yolda: Çin ve Libya piyasaları hareketlendirdi

04 Eylül 2024 09:33 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:18

Çin ekonomisindeki yavaşlama ve Libya’da yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Aralık 2023’teki seviyesine gerileyen petrol fiyatları 73 doları gördü. Petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerle gözler akaryakıt fiyatları için belirlenen tabloya çevrildi.

LİBYA’DAN ÜRETİMİ DURDURMA KARARI

Petrol dün günü yüzde 4,15 kayıpla kapattı. Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih yaptığı açıklamada görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in görevine iade edilinceye kadar petrol ve gaz kuyularında üretimin duracağını açıkladı.

Ancak bu hamle bile petroldeki talep ve arz endişeleri üzerinde etkili olmadı. Tüm dünyada petrol arzının yüksel kalması ve beklentilerin devam etmesi talep görünümümün zayıflaması fiyatları aşağı çekti. Libya’nın petrol üretimini yeniden başlatabilecek bir anlaşmaya yakın olabileceği ifade edildi.

Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde günde 500.000 varilin üzerinde petrolün piyasaya yeniden girmesi sağlanabilir.

PETROL FİYATLARI İÇİN ÇİN ETKİSİ

Öte yandan Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisinin temmuz ayında gerilmesi ülke sanayide duraklamayı gözler önüne serdi. Buna göre endeksi, geçen ay kaydettiği yüzde 49,4’ten ağustos ayında 49,1'e geriledi. Bu rakamlar altı ay üst üste daralmaya işaret etti.

DOKUZ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan Çin ekonomisindeki gerileme talebe yönelik daralma endişelerini kuvvetlendirdi. Fiyatlardaki düşüşün en önemli Çin’deki talep endişeleri oldu.

ABD’den gelen verilere göre petrol tüketimi 2020’den bu yana en düşük seviyesinde. Petrol fiyatları böylece 9 ayın en düşük rakamlarına geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM BEKLENTİSİ

Öte yanda petrol fiyatlarının dip seviyeleri görmesi yurt için akaryakıt fiyatları için indirim beklentilerini güçlendirdi. Son olarak otogaza yapılan 1 lira 30 kuruşluk zam pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL

Motorin litre fiyatı: 43.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.53 TL

Motorin litre fiyatı: 43.56 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL