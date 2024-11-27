Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması!

27 Kasım 2024 16:20 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, katıldığı İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda enflasyon hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruşumuz yanında manşet enflasyondaki düşüşün de etkisi ile beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB) Başkanı Fatih Karahan​, İstanbul Sanayi Odası​ Meclis Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, reel sektörle güçlü bir iletişim kurduklarını belirterek, fiyat istikrarının toplumsal refaha olan katkısının altını çizdi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Karahan, dezenflasyon​ sürecinin sürdüğünü ve bunun makroekonomik göstergelerle uyumlu ilerlediğini ifade etti. İç talebin yavaşladığını ve bu durumun enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtti. Enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında iyileşme eğiliminin görüldüğünü dile getirdi.

PARA POLİTİKASINDA "SIKI DURUŞ" VURGUSU

Para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceğini açıklayan Karahan, enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş sağlanana kadar bu politikanın sürdürüleceğini vurguladı. Türk lirasında reel değerlenme, yurt içi talepte dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin enflasyonla mücadeleye destek verdiğini belirtti.

"MALİYE POLİTİKASI İLE EŞGÜDÜM ÖNEMLİ"

Maliye politikasıyla artan eşgüdümün dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirten Karahan, kira dışındaki kalemlerde daha belirgin olmak üzere fiyatlama davranışlarında iyileşme gözlemlendiğini söyledi.

TL VARLIKLARA GÜVEN ARTIYOR

Karahan, Türk Lirası varlıklara olan ilginin arttığını ve KKM hesaplarından TL’ye geçiş oranlarının yükseldiğini açıkladı. KKM hesaplarının payının yüzde 26’dan yüzde 7’nin altına gerilediğini belirten Karahan, bu gelişmenin parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini ifade etti.

"RİSK ALGISI İYİLEŞİYOR"

Sıkı para politikasıyla rezervlerin güçlendiğini belirten Karahan, küresel piyasalardaki hareketliliğin Türkiye’ye yönelik risk primine etkisinin sınırlı kaldığını vurguladı. Makroekonomik görünümün dezenflasyon sürecine destek verdiğini dile getiren Karahan, fiyat istikrarı​ sağlanana kadar gerekli tüm adımların atılacağını sözlerine ekledi.