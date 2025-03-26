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 | Yusuf Özgür Bülbül

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan 'fiyat istikrarı' vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı açıklamada, piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini belirtti. Karahan, "Piyasa kuralları içinde kalarak gereken her adımı attık ve atmaya devam edeceğiz" dedi. Karahan, Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını kaydetti...

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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan 'fiyat istikrarı' vurgusu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 19:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fatih Karahan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında açıklamalarda bulundu. Karahan, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, TCMB'nin çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip olduğunu vurgulayarak, temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası 92 yaşında

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip. Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

"YÜKSEK BİR SEYİR GÖZLEMLEDİK"

Tüketim malları ithalatında ise son dönemde yüksek bir seyir gözlemledik, bunlara rağmen 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının 2024'ten yüksek olsa da uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını bekliyoruz.

TCMB Başkanlığı'na Fatih Karahan atandı

"NİSAN AYI İÇİN ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ RİSKLER ARTTI"

Hizmet enflasyonu halen yüksek seviyelerde. Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor, bu görünüm para politikasındaki kararlı duruşumuzu korumamızı gerekli kılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

MERKEZ BANASININ GÖREVİ NEDİR?
Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı ile ekonomik kararlarda dikkate almayı gerektirmeyecek ölçüde düşük bir enflasyon oranı kastedilmektedir.
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#Ekonomi
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