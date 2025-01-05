Merkez Bankası çağrı yaptı: O paraları getiren yaşadı! İşte cüzdanlardaki unutulmuş hazine

05 Ocak 2025 09:41 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 10:03

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir çağrı geldi. Birçok insanın evlerindeki eski paralar bir hazineye dönüşebilir.

Cüzdanında bu paradan olan yaşadı. Alman markları için Merkez Bankası çağrı yaptı.

ALMAN MARKLARI EURO​'YA ÇEVRİLECEK

Alman Merkez Bankası, paranızı katlayacak bir çağrı yaptı. Banka, Kuzey Ren-Vestfalya'daki üç şubesinde eski Alman marklarını euro ile değiştirdiğini duyurdu.

Artı49'un haberine göre, vatandaşın evlerinde ve cüzdanlarında bulunan Alman markları bir servet değerinde. Alman Merkez Bankası'nın verilerine göre, yaklaşık 12 milyar Alman markı hala tedavülde iken bu markları getirenler euro alacak.

Bu kapsamda sadece Köln şubesinde 2024 yılında yaklaşık 7 milyon Alman markı euroya dönüştürüldü.

Alman Merkez Bankası sözcüsü Uwe Deichert, "Eğer elinizde eski bir Alman markası varsa, öncelikle bunun gerçek olup olmadığını kontrol ettirmenizde ve hemen getirmenizde fayda var." açıklamasında bulundu.