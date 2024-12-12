Merkez bankası duyurdu: Cari fazla beşinci ayında

12 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Banka Ekim ayında cari dengenin 1,88 milyar dolar fazla verdiğini açıkladı. Cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü.

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari denge Ekim ayında da fazla verdi.

Türkiye ekonomisinde cari denge ekim ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi. Ekonomistlerin beklentisi cari fazlanın 1,3 milyar dolar olması yönündeydi. Ekim ayıyla birlikte aylık cari fazla serisi beşinci aya yükseldi. Eylül ayında cari denge 3 milyar dolar fazla vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini açıkladı. Şimşek, yaptığı açıklamada, "Ekimde yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.