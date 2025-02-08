Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
21:23
Serdar Dursun Persepolis'te ilk golünü attı!
Tarih
21:13
BBP lideri Mustafa Destici Tek Mikrofon'da: Milliyetçiler yüzde 40 oy alır
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu Iriç

Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, tartışmalar patladı: Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

2025 yılının ilk enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Merkez Bankası tahminlerini değiştirdi. Memur, emekli gibi milyonlarca kişinin maaş zammını belirlemesinde etken olan enflasyon hedef rakamının değişmesi tartışmaları beraberinde getirmişti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, tartışmalar patladı: Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 21:30

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon hedeflerinin değişmesiyle ilgili tartışmalara cevap verdi. Geçen yılı kırk dört nokta dört seviyesinde tamamlayan enflasyon, ocak ayında yıllık bazda kırk üç nokta bir olarak açıklandı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yirmi birden yirmi dörde yükseltti. Bu güncelleme, ekonomi çevrelerinde soru işaretlerine neden oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100 kanalında yaptığı değerlendirmelerde, enflasyonda düşüş eğilimi olduğunu belirterek, “Enflasyon düşüyor, fiyatların artış hızında yavaşlama var. Kafamızda ocak ayı soru işareti bırakmadı. Geçen sene ocak ayına göre yaklaşık 23 puan düşmüş durumda. Bu yıl 24'e düşmesini öngörüyoruz. Ocak ayı enflasyonu son 4 yıla göre en düşüğü. Ocak ayı enflasyonda kurgumuzu değiştirmedi." dedi. Şimşek, ocak ayı enflasyonunun son dört yılın en düşük seviyesi olduğuna dikkat çekti.

Şimşek Ocak ayı enflasyondaki yüksekliği şu şekilde değerlendirdi:

"Tek seferlik denilebilecek rakamlar var. TÜİK burada sepet ağırlıklarını değiştirdi, ilave enflasyon geldi. Yine geçtiğimiz yılın son çeyreğinde üzerinde çalışılan sağlıkta birkaç yıldır muayene fiyatlarında bir değişiklik olmamıştı, buradaki değişikliklerin de 0,6'lık bir etkisi oldu. Belediyelerin şebeke suyuna yaptığı zammın etkisi var 0,4 puanlık. Bütün bunlar dikkate alındığında enflasyonun ana hedefteki düşüşünde bir değişiklik yok. Yani 2023'ün sonunda yüzde 65 olan enflasyon, geçen sene yüzde 44'e, bu yıl ise yüzde 24'e düşmesini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş fiyatların düşüşü olarak algılanmamalı ama. Fiyatların artış hızının yavaşlaması olarak okunmalı. Bu sene enflasyonu yüzde 30'un altına çekmeyi ve gelecek sene ise tek hanelere doğru yaklaşmayı planlıyoruz. Enflasyondaki düşüş sürecek"

HAYAT PAHALILIĞININ SEBEBİ KİRALAR

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kiralardır. Konut fiyatları ve kiralar yükseldi. Konut arzını arttıracak çaba içindeyiz. Enflasyonla mücadelede diğer bir başlık da gıda arzı. Tarladan pazara giderken ciddi fiyat artışları var. Olay lojistik meselesi değil sadece. Bir kısmı da suni. Fiyatları artırmak için yapılan uygulamalar."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Şimşek yüksek kira fiyatlarına tek çözümü söyledi
Bakan Şimşek 2025 yılının yol haritasını açıkladı: Maliye politikası daha sıkı olacak
İconİLİŞKİLİ HABER
Serdar Dursun Persepolis'te ilk golünü attı!
Serdar Dursun Persepolis'te ilk golünü attı!
BBP lideri Mustafa Destici Tek Mikrofon'da: Milliyetçiler yüzde 40 oy alır
BBP lideri Mustafa Destici Tek Mikrofon'da: Milliyetçiler yüzde 40 oy alır
Eyüpspor Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı!
Eyüpspor Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek! Menajerine talimat verdi
Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek! Menajerine talimat verdi
2
Naci Ünüvar Twente ile sözleşme imzaladı!
Naci Ünüvar Twente ile sözleşme imzaladı!
3
Antalya'da kick boks maçında ortalık savaş alanına döndü!
Antalya'da kick boks maçında ortalık savaş alanına döndü!
4
Beşiktaş taraftarı Kartalkaya yangın faciası için sessiz kalacak
Beşiktaş taraftarı Kartalkaya yangın faciası için sessiz kalacak
5
Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti!
Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı 98-86 mağlup etti!
Haber
08 Şubat 2025
Serdar Dursun Persepolis'te ilk golünü attı!
Haber
08 Şubat 2025
BBP lideri Mustafa Destici Tek Mikrofon'da: Milliyetçiler yüzde 40 oy alır
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih21:23
Serdar Dursun Persepolis'te ilk golünü attı!
Tarih21:13
BBP lideri Mustafa Destici Tek Mikrofon'da: Milliyetçiler yüzde 40 oy alır
Tarih21:09
Eyüpspor Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı!
Tarih20:52
Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, tartışmalar patladı: Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!
Tarih20:09
Vanspor kafilesine Elazığ’da saldırı: Gözaltılar var!
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.