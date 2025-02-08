Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirdi, tartışmalar patladı: Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon hedeflerinin değişmesiyle ilgili tartışmalara cevap verdi. Geçen yılı kırk dört nokta dört seviyesinde tamamlayan enflasyon, ocak ayında yıllık bazda kırk üç nokta bir olarak açıklandı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yirmi birden yirmi dörde yükseltti. Bu güncelleme, ekonomi çevrelerinde soru işaretlerine neden oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100 kanalında yaptığı değerlendirmelerde, enflasyonda düşüş eğilimi olduğunu belirterek, “Enflasyon düşüyor, fiyatların artış hızında yavaşlama var. Kafamızda ocak ayı soru işareti bırakmadı. Geçen sene ocak ayına göre yaklaşık 23 puan düşmüş durumda. Bu yıl 24'e düşmesini öngörüyoruz. Ocak ayı enflasyonu son 4 yıla göre en düşüğü. Ocak ayı enflasyonda kurgumuzu değiştirmedi." dedi. Şimşek, ocak ayı enflasyonunun son dört yılın en düşük seviyesi olduğuna dikkat çekti.

Şimşek Ocak ayı enflasyondaki yüksekliği şu şekilde değerlendirdi:

"Tek seferlik denilebilecek rakamlar var. TÜİK burada sepet ağırlıklarını değiştirdi, ilave enflasyon geldi. Yine geçtiğimiz yılın son çeyreğinde üzerinde çalışılan sağlıkta birkaç yıldır muayene fiyatlarında bir değişiklik olmamıştı, buradaki değişikliklerin de 0,6'lık bir etkisi oldu. Belediyelerin şebeke suyuna yaptığı zammın etkisi var 0,4 puanlık. Bütün bunlar dikkate alındığında enflasyonun ana hedefteki düşüşünde bir değişiklik yok. Yani 2023'ün sonunda yüzde 65 olan enflasyon, geçen sene yüzde 44'e, bu yıl ise yüzde 24'e düşmesini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş fiyatların düşüşü olarak algılanmamalı ama. Fiyatların artış hızının yavaşlaması olarak okunmalı. Bu sene enflasyonu yüzde 30'un altına çekmeyi ve gelecek sene ise tek hanelere doğru yaklaşmayı planlıyoruz. Enflasyondaki düşüş sürecek"

HAYAT PAHALILIĞININ SEBEBİ KİRALAR

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kiralardır. Konut fiyatları ve kiralar yükseldi. Konut arzını arttıracak çaba içindeyiz. Enflasyonla mücadelede diğer bir başlık da gıda arzı. Tarladan pazara giderken ciddi fiyat artışları var. Olay lojistik meselesi değil sadece. Bir kısmı da suni. Fiyatları artırmak için yapılan uygulamalar."