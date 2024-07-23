Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. PPK toplantısının ardından TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, politika faizi yüzde 50 olarak kaldı.
Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını bugün saat 14.00'da açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle toplantı tarihi 25 Temmuz'dan 23 Temmuz'a çekilmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların beklediği şekilde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçen ayki son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.
TCMB'nin Ağustos ayındaki toplantı tarihi ise 22 Ağustos'tan 20 Ağustos'a alındı.