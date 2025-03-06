Merkez Bankası faiz kararını verdi! Yılın ikinci faiz hareketi açıklandı

Merkez Bankası'nın piyasalara vereceği mesajlar yakından takip ediliyor. Yılın ikinci faiz kararını 6 Mart Perşembe günü saat 14.00'da açıklayan TCMB, sürpriz yapmadı. Son iki toplantıda faizi 500 baz puan düşürerek yüzde 50'den yüzde 45'e indiren Merkez Bankası, indirim hareketine devam ederek faizi 250 baz puan daha aşağı çekti. Böylece politika faizi yüzde 42,5 seviyesine düşürüldü.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Merkez Bankası, aralıkta başladığı faiz indirim döngüsüne beklentiler ışığında devam ediyor. Yıllık enflasyon son olarak yüzde 39,05'e geriledi. Böylece enflasyon 20 ay sonra yüzde 40 seviyesinin altına indi. Merkez'in ise eli rahatladı.

Gelen enflasyon verisi ile kurumlardan peş peşe indirim tahminler şöyle sıralanmıştı;

Morgan Stanley 250 baz

Goldman Sachs 250 baz

Deutsche Bank 250 baz

JpMorgan 250 baz

Barclays 250 baz

Citi Bank 250 baz

BofA 250 baz

Merkez Bankası bugün verdiği faiz kararında sürpriz yapmayarak politika faizini 250 baz puan indirdi.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 30 OLDU

Şubat 2025'te yayımlanan Piyasa Katılımcıları anketinde, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 44,79, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi yüzde 40,00 olarak gerçekleşti.

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın kalan toplantıları şöyle;

PPK METNİ PAYLAŞILDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), alınan karar detayları şöyle;

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar vermiştir.

Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI Kuruldan faiz indirimi duyurusu 2025 Mart ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı kaç oldu

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.