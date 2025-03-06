Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Merkez Bankası faiz kararını verdi! Yılın ikinci faiz hareketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararı bugün açıkladı. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası TCMB'nin eli rahatladı. Politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 42,5 seviyesine düşürüldü. İşte son faiz hareketi ve ileriye yönelik ekonomi ipuçları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 14:53

Merkez Bankası'nın piyasalara vereceği mesajlar yakından takip ediliyor. Yılın ikinci faiz kararını 6 Mart Perşembe günü saat 14.00'da açıklayan TCMB, sürpriz yapmadı. Son iki toplantıda faizi 500 baz puan düşürerek yüzde 50'den yüzde 45'e indiren Merkez Bankası, indirim hareketine devam ederek faizi 250 baz puan daha aşağı çekti. Böylece politika faizi yüzde 42,5 seviyesine düşürüldü.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Merkez Bankası, aralıkta başladığı faiz indirim döngüsüne beklentiler ışığında devam ediyor. Yıllık enflasyon son olarak yüzde 39,05'e geriledi. Böylece enflasyon 20 ay sonra yüzde 40 seviyesinin altına indi. Merkez'in ise eli rahatladı.

Gelen enflasyon verisi ile kurumlardan peş peşe indirim tahminler şöyle sıralanmıştı;

  • Morgan Stanley 250 baz
  • Goldman Sachs 250 baz
  • Deutsche Bank 250 baz
  • JpMorgan 250 baz
  • Barclays 250 baz
  • Citi Bank 250 baz
  • BofA 250 baz

Merkez Bankası bugün verdiği faiz kararında sürpriz yapmayarak politika faizini 250 baz puan indirdi.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 30 OLDU

Şubat 2025'te yayımlanan Piyasa Katılımcıları anketinde, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 44,79, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi yüzde 40,00 olarak gerçekleşti.

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın kalan toplantıları şöyle;

PPK METNİ PAYLAŞILDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), alınan karar detayları şöyle;

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar vermiştir.

Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

4/6
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI Kuruldan faiz indirimi duyurusu 2025 Mart ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı kaç oldu
Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesinde seyyanen zam sürprizi! 3 senaryo bir 'jest' seçeneği masada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik için tarih verdi! İsa Karakaş'tan heyecanlandıran açıklama: "Ankara'da hareketlilik var"

Sıkça Sorulan Sorular

fed faiz kararı ne zaman açıklanacak
ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
ETİKETLER
#faiz kararı
#faiz kararları
#fed faiz kararı
#Merkez Bankası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.