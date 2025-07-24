Merkez Bankası faiz kararının ardından altın, dolar, euro ve sterlinde son durum

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklandı. Piyasaların uzun süredir beklediği bu karar, özellikle faiz indirimi beklentileriyle gündemdeydi. Saat 14.00'te yapılan açıklamayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 46'dan yüzde 43'e çekti. Bu, üç ay aradan sonra yapılan ilk faiz indirimi oldu ve piyasalarda büyük yankı uyandırdı.
Karar sonrası piyasalarda hareketlilik başladı. Altın, dolar, euro ve sterlin gibi döviz kurlarında da değişimler gözlendi. Faiz indirimi kararının ardından, Türk Lirası üzerinde etkiler bekleniyor. Altının gram fiyatı, dolar ve euro gibi döviz kurları ise yatırımcıların bu gelişmeleri nasıl değerlendireceğiyle şekillenecek.
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