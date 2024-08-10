Merkez Bankası 'kiralar düşer' dedi! Uzman ekonomistten kritik zam oranı açıklaması

10 Ağustos 2024 10:45 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:50

Kripto para piyasalarında kriz fırsata döndü! Bitcoin ve Ether için yatırımcı harekete geçti: Trilyon dolarlık giriş var

Kripto para piyasalarında kriz fırsata döndü! Bitcoin ve Ether için yatırımcı harekete geçti: Trilyon dolarlık giriş var

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; Ekim ayında düşmesi planlanan enflasyon rakamları sonrası gözler kira zam oranlarına çevrildi.

Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren bu açıklama hakkında Doç. Dr. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü ALB Yatırım Başekonomisti, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

MERKEZ BANKASI 'KİRALAR DÜŞER' DEDİ!

Merkez Bankası'ndaki açıklamalara göre; Enflasyon beklentisinin Ekim ayı gibi düşük oranlarda gelebilir. Enflasyonun düşmesiyle bu durumdan en çok TÜFE oranı etkilenecek.

Geçtiğimiz Temmuz ayında 2 yıldır geçerli olan kira zamlarını belirleyen Yüzde 20 kalktıktan sonra kiralardaki zam hesabı TÜFE oranına göre yapıldı.

Yüzde 65 olan TÜFE oranı en çok kiracıları etkiledi. Kiralardaki fahiş artış sonrası gözler enflasyona çevrildi.

Eryılmaz, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı "Kiralar düşer" açıklaması hakkında " Kiralarda yüzde 25 tavanı kalktı. Yüzde 25 tavanı kalkınca şu an 12 aylık birikimiyle enflasyona göre işte yüzde 65 civarı maksimum ev sahipleri zam yapabilecekler. Şimdi bu doğrultuda baktığımızda ilk etapta hani yüzde 25' göre yüzde 65 oldukça çok yüksek. Ancak zaten öncesinde de ev sahipleri bu kurala uyarak zam yapmıyordu. Üzerine bir de yüzde 65 gelince kiralarda fahiş fiyatlar görülmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankasının açıklaması ise enflasyon raporuna göre Kiralarda düşme yaşanabilir denildi. Ufak bir azalma olabilir. Ancak bu kiracıya çok yansımayacak. Zaten yüzde 65'a denk gelenler için geçerli de olmayacak. Yani piyasalara göre kiralarda büyük düşüş yaşanacağı kanaatinde değilim" dedi.

KİRA ZAM ORANLARI DÜŞER Mİ?

Eryılmaz vatandaşların son günlerde en çok merak ettiği soruyu da yanıtladı.

Kira zam oranlarında gözle görülür büyük bir düşüş yaşanmayacağının altını çizen ünlü ekonomist, yavaş yavaş bir düşüşün yaşanacağını belirtti.

Enflasyon rakamlarına değinen Eryılmaz, her ay değişen oranlara göre bir TÜFE'nin ortaya çıkacağının altını çizdi.