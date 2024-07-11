Merkez Bankası rezervleri 148 milyar dolara çıkarak rekor kırdı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:31
TCMB toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında rekor kırdı. Rezervler 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara yükselerek yeni zirvesine ulaştı.
Merkez Bankası rezervlerinde rekor yükseliş yaşandı.TCMB toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar arttı. TCMB toplam rezervleri böylece 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak yeni rekor kırdı.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri yeniden tarihi zirveye yükseldi.
Brüt rezervler 84 milyar 833 milyon dolardan 89 milyar 731 milyon dolara, altın rezervleri ise 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.
Net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 160 milyon dolar artarak 43 milyar 557 milyon dolar oldu.
Kaynak: tgrthaber.com