Merkez Bankası rezervleri 148 milyar dolara çıkarak rekor kırdı

11 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:31

Merkez Bankası rezervleri 142,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 142,9 milyar dolar oldu

Cengiz Kurtoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bartu Küçükçağlayan'ı hedef aldı! 'Rezalet işler bunlar'

Cengiz Kurtoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bartu Küçükçağlayan'ı hedef aldı! 'Rezalet işler bunlar'

Son dakika! Faiz kararı sonrası belli oldu! Merkez Bankası rezervleri bir rekor daha kırdı

Son dakika! Faiz kararı sonrası belli oldu! Merkez Bankası rezervleri bir rekor daha kırdı

Merkez Bankası rezervlerinde rekor yükseliş yaşandı.TCMB toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar arttı. TCMB toplam rezervleri böylece 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak yeni rekor kırdı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri yeniden tarihi zirveye yükseldi.

Brüt rezervler 84 milyar 833 milyon dolardan 89 milyar 731 milyon dolara, altın rezervleri ise 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 160 milyon dolar artarak 43 milyar 557 milyon dolar oldu.