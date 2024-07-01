Cengiz Kurtoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bartu Küçükçağlayan'ı hedef aldı! 'Rezalet işler bunlar'

01 Temmuz 2024 15:18 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:18

Kıbrıs'ta sahne alan Cengiz Kurtoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kilo verdikten sonra sahnede daha rahat kıyafetler tercih ettiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu; "Yıllarca papyon ve kravatla sahne aldıktan sonra bu rahatlığı sonuna sahnemde de gösteriyorum" dedi. Son dönemde bazı ünlü isimlerin oje sürmesi ve etek giymesine de değinen Kurtoğlu, açtı ağzını yumdu gözünü.

CENGİZ KURTOĞLU, URAZ KAYGILAROĞLU VE BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN'I HEDEF ALDI

Cengiz Kurtoğlu, bazı erkek sanatçıların son dönemde oje sürmesi, etek giymesi hakkındaki sorulara ise "Bırakın bunları vallahi, rezalet işler bunlar" sözleriyle cevap verdi. Uraz Kaygılaroğlu sürdüğü oje ile günlerce konuşulmuştu. Bartu Küçükçağlayan ise sahnesine etekle çıkarak gündem olmuştu.

Muhabirlerin "Bu yıl albüm olacak mı? " sorusuna se "Yok, artık gerçekten uğraşamıyorum. Hatta 6 yıldır her şeyi hazır olan bir şarkım var, stüdyoya girip okuyamadım" diye cevapladı.