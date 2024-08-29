Merkez Bankası rezervleri 2,5 milyar dolar geriledi

29 Ağustos 2024 15:29 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, verilerine göre rezervler geride bıraktığımız haftada 2 milyar 2502 milyon lira azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ AZALDI, ALTIN ARTTI

Brüt rezervler 4 milyar 146 milyon dolardan 90 milyar 715 milyon dolara düşerken altın rezervleri ise 58 milyar 769 milyon dolardan 59 milyar 698 milyon dolara çıktı.

Bir önceki haftada net ulusal rezervler 47 milyar 785 milyon dolar oldu. Aynı haftada 4 milyar 97 milyon dolar azalarak 43 milyar 688 milyon dolara indi.