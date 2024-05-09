Merkez Bankası rezervleri belli oldu, altın azaldı, dolar arttı
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 15:43 - Güncelleme : 09 May 2024 15:44
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Böylelikle toplam rezervler belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 775 milyon dolar arttı.
REZERVLERDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolar oldu.
ALTIN REZERVLERİ DÜŞTÜ
Brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artarak 64 milyar 96dolar arttı7 milyon dolardan 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Mayıs haftasında 1 milyar 406 milyon dolar azalarak 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı