Merkez Bankası rezervleri son zamanların zirvesine çıktı!

03 Ekim 2024 15:34 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezerv miktarını açıkladı. TCMB toplam rezervleri, 998 milyon dolar artarak 157 milyar 390 milyon dolara çıktı. Bu oranlar beraber rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranları belli oldu. TCMB toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar artarak 157 milyar 390 milyon dolara çıktı.

ÜST ÜSTE İKİ ZİRVE

Merkez Bankası rezervleri geçtiğimiz hafta 156 milyar 392 milyon dolardan 157 milyar 390 milyon dolara çıktı. Rezervler, üst üste iki hafta rekor kırmış oldu.

Aynı dönemde altın rezervleri 62 milyar 283 milyon 30 bin dolardan 63 milyar 566 milyon dolara çıktı. Döviz rezervleri ise 94 milyar 108 milyon 880 bin dolardan 93 milyar 824 milyon dolara kadar geriledi.

Öte yandan TCMB'nin net uluslararası döviz rezervleri 54,12 milyar dolar seviyesine ulaşarak, bir önceki 51,78 milyar dolarlık seviyeden artış kaydetti.