Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede, Bakan Şimşek'ten 'ters dolarizasyon' açıklaması geldi

13 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:56

TCMB toplam rezervleri tarihi seviyelere çıkarak 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından rezervleri artışı değerlendirdi.

Bakan Şimşek şunları kaydetti:

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE ARTIŞ

Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.

Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.