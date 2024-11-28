Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

28 Kasım 2024 15:14 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 156 milyar 639 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Kasım ile biten haftada 45 milyon dolar azalarak, 156 milyar 639 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 3 milyar 355 milyon dolarlık azalışla 94 milyar 90 milyon dolardan 90 milyar 735 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 22 Kasım haftasında 3 milyar 310 milyon dolar artarak 62 milyar 594 milyon dolardan 65 milyar 904 milyon dolara yükseldi.

DÖVİZ MEVDUATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 412,5 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 166 milyar 664,40 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Kasım ile sona eren haftada 166 milyar 252,3 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 813,40 milyon dolar artarak 105 milyar 222,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 225,90 milyon dolar azalarak 61 milyar 29,80 milyon dolara çıktı. Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 985 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 83 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 69 milyon dolar düşüş gösterdi.