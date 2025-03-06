Merkez Bankası rezervlerinde düşüş devam etti

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Şubat ile sona eren haftada, 4 milyar 578 milyon dolar gerileyerek 165,4 milyar dolara geriledi. TCMB'nin rezervlerinde 4,6 milyar dolar düşüş yaşandı. Öte yandan Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,19 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Şubat ile sona eren haftada, 165,4 milyar dolar oldu. Rezervleri 4,6 milyar dolar geriledi. Döviz ve altın rezervlerinde düşüş trendi ikinci haftada da sürdü.

REZERVLER SON 2 HAFTADA 7,7 MİLYAR DOLAR ERİDİ

TCMB rezervleri, 14 Şubat haftasında 173 milyar 152 milyon dolar seviyesindeyken, son iki haftada toplam 7,7 milyar dolar düşerek 165,4 milyar dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Altın rezervleri 72 milyar 297 milyon dolardan 70 milyar 659 milyon dolara indi. Döviz rezervleri de üst üste ikinci hafta da geriledi.

Brüt döviz rezervleri: 94 milyar 758 milyon dolar

Altın rezervleri: 70 milyar 659 milyon dolar

Bir önceki hafta 71 milyar 979 milyon dolar olan net uluslararası rezervler de söz konusu haftada 3,59 milyar dolar azalarak 68 milyar 389 milyon dolara indi.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI AZALDI

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 191,37 milyon dolar düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 174 milyar 668,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Şubat ile sona eren haftada 171 milyar 477,18 milyon dolara geldi.