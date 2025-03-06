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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Mevduat ve KKM düştü! Krediler yükseldi

BDDK verilerine göre, 28 Şubat haftasında kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki gerileme devam etti. Krediler ise 16 trilyon 690,9 milyar TL’den 16 trilyon 857,6 milyar TL’ye çıktı. Mevduat tarafında ise düşüş gözlemlendi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 15:26

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayınladığı haftalık verilere göre, mevduattaki toplam büyüklük 19 trilyon 871,2 milyar TL’den 19 trilyon 803,7 milyar TL’ye indi. Tüketici kredileri ise 2 trilyon 92,9 milyar TL seviyesinden 2 trilyon 117,2 milyar TL’ye yükseldi.

KKM VE KATILMA HESAPLARI GERİLEDİ

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 32 milyar 765 milyon lira azalarak 846 milyar 579 milyon liraya düştü.

KREDİLER HIZLA YÜKSELİYOR

Tüketici kredilerinin tutarı, 28 Şubat itibarıyla 24 milyar 375 milyon lira artarak 2 trilyon 117 milyar 234 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 535 milyar 76 milyon lirası konut, 68 milyar 432 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 513 milyar 726 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

KREDİ KARTI ALACAKLARI ARTTI

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 19 milyar 928 milyon lira artarak 2 trilyon 393 milyar 859 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 926 milyar 188 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 661 milyar 496 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 264 milyar 693 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

MEVDUAT TARAFINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Mevduatta toplam büyüklük 19 trilyon 871,2 milyar TL’den 19 trilyon 803,7 milyar TL’ye indi.

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN OCAK 2025 RAPORU YAYIMLANDI

BDDK'nin Ocak 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunda sektörün aktif büyüklüğünün 2024 yılının sonuna göre 708 milyar 937 milyon TL artarak 33 trilyon 366 milyar 171 milyon TL’ye ulaştı.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı da yüzde 3,5 artarak 2 trilyon 998 milyar 96 milyon TL seviyesine çıktı. Sektörün dönem net kârı ocak sonu itibarıyla 47 milyar 347 milyon TL olarak gerçekleşti. Sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,62 oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mevduat nedir ne anlama gelir?
Herhangi bir zamanda veya belirli bir süre sonra geri alınmak üzere bankaya yatırılan tutardır. Bu fonlar bir bankaya yatırıldığında, bankanın tasarruflarının ve varlıklarının bir parçası haline gelirler. Böylece banka kredi vermiş ve mevduat yapan kişi de bankanın alacaklısı olmuştur.
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#Ekonomi
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