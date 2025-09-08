Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası rezervlerinde ilk kez 180 milyar dolar seviyesi aşıldı

TCMB'nin döviz rezervleri 5 Eylül haftasında yaklaşık 1,88 milyar dolar artarak 180,2 milyar dolara ulaştı. Böylece üst üste ikinci haftada da artış kaydedildi ve 29 Ağustos'ta kırılan 178,4 milyar dolarlık rekor yenilenmiş oldu. Ayrıca rezervlerde ilk kez 180 milyar dolar seviyesi aşıldı.

Merkez Bankası rezervlerinde ilk kez 180 milyar dolar seviyesi aşıldı
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
08.09.2025
17:04
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
17:04

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () döviz rezervlerinin üst üste ikinci haftasında da artış gösterdiği hesaplandı. TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, toplam rezervler 5 Eylül ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,88 milyar dolar artarak yeni bir zirve yaptı.

Merkez Bankası rezervlerinde ilk kez 180 milyar dolar seviyesi aşıldı

Böylece, 29 Ağustos haftasında 178,4 milyar dolar ile rekor kıran rezervler, 5 Eylül haftasında yaklaşık 180,2 milyar dolara çıkarak yeni bir zirve gördü. TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Merkez Bankası rezervlerinde ilk kez 180 milyar dolar seviyesi aşıldı

29 AĞUSTOS HAFTASINDA REKOR AÇIKLANMIŞTI

TCMB tarafından açıklanan son verilerde Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde rekor kırıldığı görülmüştü. TCMB verilerine göre 29 Ağustos haftasında toplam rezervler 178,4 milyar dolara yükselerek yeni rekor seviyesine ulaşmıştı. Net rezervler de aynı haftada 71,8 milyar dolardan 73,7 milyar dolara yükselmişti.

