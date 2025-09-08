Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları yeni rekora imza attı: Gram altın o rakamı gördü!

Siyasi gelişmelerden etkilenen altın fiyatları için yükseliş ivmesi devam ediyor. Güncel altın fiyatları tarihi seviyelere ulaştı. Gram altın 4798 liraya yükseldi. Türkiye saati ile 13.00 itibarıyla güncel gram altın fiyatı 4,796 lira olarak işlem görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın fiyatları yeni rekora imza attı: Gram altın o rakamı gördü!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 13:11

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 798 liraya kadar yükseldi. Türkiye saati ile 13.00 itibarıyla güncel gram altın fiyatı 4,796 lira olarak işlem görüyor.

Altın fiyatları yeni rekora imza attı: Gram altın o rakamı gördü!

ABD Merkez Bankasının () beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Altın fiyatları yeni rekora imza attı: Gram altın o rakamı gördü!

Ağustos ayında beklenenden daha az yaratırken, işsizlik 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak işgücü piyasasında yumuşama sinyali verdi. Yatırımcılar, yaklaşan Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirime yüzde 90 oranında ihtimal veriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi. Faiz ile ters orantılı ilerleyen bu gelişmeyle yükseliş ivmesine devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tapuda kötü sürpriz! İşinizi sakın yeni yıla bırakmayın!
Etiket oyunu yapan yandı! 15 bin firmaya 140 milyon lira ceza
ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#istihdam
#faiz indirimi
#abd ekonomisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.