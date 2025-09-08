Altın fiyatları yeni rekora imza attı: Gram altın o rakamı gördü!

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 798 liraya kadar yükseldi. Türkiye saati ile 13.00 itibarıyla güncel gram altın fiyatı 4,796 lira olarak işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD ekonomisi Ağustos ayında beklenenden daha az istihdam yaratırken, işsizlik 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak işgücü piyasasında yumuşama sinyali verdi. Yatırımcılar, yaklaşan Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirime yüzde 90 oranında ihtimal veriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi. Faiz ile ters orantılı ilerleyen altın fiyatları bu gelişmeyle yükseliş ivmesine devam ediyor.