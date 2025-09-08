Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tapuda kötü sürpriz! İşinizi sakın yeni yıla bırakmayın!

Artan gayrimenkul rayiç değerleri nedeniyle tapu harçları ve vergiler yükselecek. Uzmanlar, tapu işlemlerinin yeni yıla bırakılmamasını tavsiye etti. Ayrıca “değer barışı” çağrısı yaparak emlak işletmelerinin tapu takas sistemine dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte taşınmaz alıp satacaklar için kritik dönemin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tapuda kötü sürpriz! İşinizi sakın yeni yıla bırakmayın!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 12:24

Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, '' piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle tüm gayrimenkul satışlarında Eylül başı itibarı ile toplam satış işlem sayısı 2 milyon sınırını geçti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 90 milyar lirayı geçti'' dedi.

Tapuda kötü sürpriz! İşinizi sakın yeni yıla bırakmayın!

Tapu dairelerinde ilk 9 ayda yapılan satış işlem sayısı 2 milyon adedi geçti. Aynı dönemde tapu işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri de 90 milyar TL'yi aştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle tüm gayrimenkul satışlarında Eylül başı itibarı ile toplam satış işlem sayısı 2 milyon sınırını geçti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 90 milyar lirayı geçti. Toplam harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u ise İstanbul'daki işlemlerden elde edildi. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 608 milyar lirayı aştı" diye konuştu.

Tapuda kötü sürpriz! İşinizi sakın yeni yıla bırakmayın!

TAPU İŞİNİZİ YENİ YILA BIRAKMAYIN

Eş, dost ve akrabalar arasında bekletilen tapu işlemlerinin de gelecek yıla bırakılmadan yapılmasını tavsiye eden Özelmacıklı, "Yeni yılda emlak vergilerinde 4 yıllık yeni bir dönem başlayacak. Takdir komisyonlarının belirlediği yüksek değerler milyonlarca vatandaşın cebini yakacak. Birçok ilçede rayiç değerlerde fahiş artışlar dikkat çekiyor. Bu artışlar, yalnızca emlak vergilerini değil; tapu harçlarını ve değer artış kazançlarını da doğrudan etkileyecek. Bağış, intikal, ipotek ve satış gibi ‘sonra yaparız' denilerek bekletilen işlemlerin en kısa sürede yapılmasını tavsiye ediyorum. Daha önce anlaşılan, bir ara yaparız denilen hissedarlar arası işlemler daha da geciktirilmemeli. Aksi halde artan rayiç değerler nedeniyle tapu harçları ciddi şekilde yükselecek. Ayrıca değer artış kazancı vergileri de vatandaşlarımızın bütçesini zorlayacak" dedi.

Tapuda kötü sürpriz! İşinizi sakın yeni yıla bırakmayın!

TAPUDA BÜYÜK SÜRPRİZ

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcının, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden yüzde 2 (binde 20) oranında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alındığını hatırlatan Özelmacıklı, "Tapuda yapılacak gayrimenkul devir ve iktisap işlemlerinde beyan edilen bedel değerinden düşük olamıyor. Daha düşük olsa bile yine emlak vergisi değeri üzerinden harç ödemelerinin yapılması gerekiyor. 2025 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 35 varsayarak asgari inşaat maliyetine de artış yaptığımıza, arsa rayiç değerinin on kat arttığı yerde belediyedeki rayiç değerlerin ortalama yedi kat arttığını görüyoruz. Önerimiz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi rayiç bedel artışlarına üst sınır getirilmesi yönündedir" ifadelerini kullandı.

Tapuda kötü sürpriz! İşinizi sakın yeni yıla bırakmayın!

TAPU TAKAS SİSTEMİNE EMLAK İŞLETMELERİ DAHİL EDİLMELİ

Yetki belgesi almış emlak işletmesi sayısının 85 bini geçtiğini de ifade eden Özelmacıklı, "Satışlarda gösterilen değerlerin Mekansal Veri Analizi (MEVA) kapsamında yakından takip edildiğini görüyoruz. Her gün binlerce Vergi Usul Kanunun 371. maddesi gereğince pişmanlık yazıları gönderiliyor. Bu kapsamda, geçmiş işlemlerdeki eksik beyanların düzeltilmesi ve piyasada güvenin artması için bir ‘değer barışı'na ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Tapu Takas Sistemine yetki belgeli emlak işletmelerinin dahil edilmesini ve hizmet bedellerinin de tapu takas sistemi üzerinden işletmelere ödenebilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet yardımını aldınız mı? Doğum, eğitim, evlilik ve cenazede maddi destek
Bütün emekliliğiniz tehlikede! Özgür Erdursun çalışanları bu tarih konusunda uyardı
ETİKETLER
#Emlak
#konut kredisi
#gayrimenkul
#tapü
#emlak vergisi
#Rayiç Değer
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.