TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Etiket oyunu yapan yandı! 15 bin firmaya 140 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde gıda ve market işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Tüketiciyi korumak için yapılan kontrollerde geçmişe dönük incelemeler sayesinde tüketiciyi yanıltıcı satış yapan firmalara milyonlarca lira ceza kesildi.

Etiket oyunu yapan yandı! 15 bin firmaya 140 milyon lira ceza
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
12:33
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
12:33

, tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde gıda ve market denetimlerini başlattı. Denetimler; fiyat etiketi, raf ve kasa fiyat uyumu ile ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu çerçevesinde yürütüldü.

Etiket oyunu yapan yandı! 15 bin firmaya 140 milyon lira ceza

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere vatandaşların günlük yaşamında doğrudan etkili olan ürünlerde yoğunlaştırılacağını bildirdi. Denetimlerin, hem tüketici haklarını korumak hem de piyasa düzenini sağlamak amacıyla titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

Etiket oyunu yapan yandı! 15 bin firmaya 140 milyon lira ceza

GERİYE DÖNÜK KONTROL YAPILIYOR

Türkiye'nin 81 ilinde yapılan denetimler kapsamında ürünleri ve etiketleri incelediklerini ve bu denetimleri istikrarla sürdüreceklerini belirten Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, "Bakanlığımız talimatları doğrultusunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak adına artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimler yapmaktayız. Haksız fiyat kapsamında yaptığımız denetimlerde, işletmelerden denetlenen ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturalar istemekteyiz. Faturaların incelenmesi neticesinde haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeleri nihayet değerlendirmeyi yapmak üzere, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk ediyoruz. Orada haksız fiyat durumu görülmesi neticesinde ceza uygulanmaktadır" diye konuştu.

Etiket oyunu yapan yandı! 15 bin firmaya 140 milyon lira ceza

15 BİN FİRMA DENETLENDİ

Elif Tan, ocak ayından itibaren 15 bin firmanın ürün ve etiket fiyatlarını değerlendirdiklerini ve usulsüzlük durumunda idari para cezası uyguladıklarını belirterek, "Ankara ilimizde ocak ayından itibaren toplam 15 bin firma denetlenmiş olup, toplam 140 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. E-Devlet'te yer alan Haksız Fiyat Mobil Uygulaması üzerinden veya İl Müdürlüğümüze CİMER üzerinden birçok başvuru olmaktadır" şeklinde konuştu.

