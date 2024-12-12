Merkez Bankası rezervlerinde rekor! İşte kasadaki para

12 Aralık 2024 15:02 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri geride kalan haftada 1 milyar 652 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası, haftalık rezervlerini açıkladı. Toplam rezervlerdeki artış dikkat çekti. 6 Aralık itibarıyla toplam rezervler​ 157 milyar 738 milyon dolardan, 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi. Böylece kasadaki para önceki rekor seviyelere geldi.

TCMB​ haftalık verilerine göre, brüt rezervler 92 milyar 818 milyon dolardan 95 milyar 11 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolar​ geldi. Bir önceki hafta 64 milyar 178 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 896 milyon dolar artarak 65 milyar 74 milyon dolara çıktı.