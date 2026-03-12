Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı!

28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD-İsrail | İran savaşı ulusal ve uluslararası piyasalarda dalgalı ekonomik sonuçlar doğurmaya devam ediyor.

Ortadoğu'da dünyanın geri kalanını da etkileyen savaşın ekonomik etkileri kendini hissettirirken Merkez Bankası da yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, faiz indirimi serisine son vererek politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiğini duyurdu.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI NE OLMUŞTU?

AA Finans'ın, TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

SADECE 1 EKONOMİST FARKLI DÜŞÜNDÜ

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. 22 Ocak 2026'da yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.

EKONOMİDE İKİ ÖNEMLİ SAVAŞ TEDBİRİ ALINMIŞTI

ABD-İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın ekonomiye etkilerini hafifletmek için Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan önemli kararlar alındı. Kararlara göre döviz kurlarında yaşanabilecek yükselişleri engellemek için Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri yapılacak. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi ve Borsa İstanbul'da da açığa satış işlemleri yasaklandı.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026