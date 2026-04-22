Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıkladı! Politika faizi sabit kaldı

Yurt içinde piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bugün açıklayacağı yılın üçüncü faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiğini duyurdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 14:16

Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tuttu.
Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı aldı.
Bu karar, PPK'nın mart ayındaki ikinci toplantısında da politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasının ardından geldi.
PPK, 22 Ocak 2026'daki ilk toplantısında politika faizini 1 puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye çekmişti.
Ekonomistlerin beklenti anketinde, 37 katılımcıdan 22'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörmüştü.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

GECELİK VADELİ BORÇLANMA DA SABİT KALDI

Açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir."

GEÇEN AYLARDA NE KARAR VERİLMİŞTİ

PPK mart ayında gerçekleştirdiği ikinci toplantıda da politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutmuştu.

Kurul 22 Ocak 2026'da gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında ise politika faizini 1 puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37 seviyesinde çekmişti.

Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ NE DİYORDU?

Bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

TCMB 2026 PARA POLİTİKASI KURULU TAKVİMİ

22 Ocak 2026 (Gerçekleşti)

12 Mart 2026 (Gerçekleşti)

22 Nisan 2026 (BUGÜN)

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mevduat getirisi 7 ayın en yüksek seviyesinde! Rekor kazanç için bankalar yarışa girdi
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.