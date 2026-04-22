Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın üçüncü toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıkladı! Politika faizi sabit kaldı Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tuttu. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı aldı. Bu karar, PPK'nın mart ayındaki ikinci toplantısında da politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasının ardından geldi. PPK, 22 Ocak 2026'daki ilk toplantısında politika faizini 1 puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye çekmişti. Ekonomistlerin beklenti anketinde, 37 katılımcıdan 22'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

GECELİK VADELİ BORÇLANMA DA SABİT KALDI

Açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir."

GEÇEN AYLARDA NE KARAR VERİLMİŞTİ

PPK mart ayında gerçekleştirdiği ikinci toplantıda da politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tutmuştu.

Kurul 22 Ocak 2026'da gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında ise politika faizini 1 puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37 seviyesinde çekmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ NE DİYORDU?

Bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

TCMB 2026 PARA POLİTİKASI KURULU TAKVİMİ

22 Ocak 2026 (Gerçekleşti)

12 Mart 2026 (Gerçekleşti)

22 Nisan 2026 (BUGÜN)

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026