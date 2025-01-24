Merkez Bankası'ndan 20 yıl sonra ilk!

24 Ocak 2025 16:24 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:35

Merkez Bankası, Türk Lirası fazlasına yönelik rekor düzeydeki likiditeyi yönetmek için yeni bir hamle yaptı. 2004’ten bu yana ilk kez uzun vadeli depo ihalesi açıldı.

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45 seviyesine indirdi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yayımlanan metinde, likidite​ yönetimi için ek sterilizasyon tedbirlerinin gündeme gelebileceği mesajı verilmişti.

Ekonomistler, piyasada oluşan 1,1 trilyon liralık rekor Türk Lirası fazlasını dengelemek adına TCMB​'den bir hamle bekliyordu. Bu beklenti doğrultusunda TCMB, sterilizasyon araçlarını genişleterek yeni bir adım attı ve bir ay vadeli Türk Lirası depo alım ihalesini devreye soktu. Bu araç, piyasadaki fazla likiditeyi çekmeyi amaçlıyor.

2004 yılından bu yana ilk kez bir ay vadeli bir ihale açan TCMB, ihaleyi 100 milyar TL tutarında gerçekleştirdi. Banka, bu adımıyla piyasadaki fazla Türk Lirası miktarını azaltmayı ve likidite koşullarını daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

PPK metninde, "Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verilmişti. Uzmanlar, TCMB'nin rezerv artışına işaret ederek, sistemdeki likidite fazlasının bu artışın bir sonucu olduğunu belirtiyor.