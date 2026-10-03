Merkez Bankası'ndan NXT'ye elektronik para izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirildi.

Bankanın 29 Eylül 2026 tarihli ve 12097/21696 sayılı kararı doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, şirkete 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında çalışma izni tanındı.

Alınan karar çerçevesinde şirket; mevzuatta tanımlanan temel ödeme hizmetlerinin yanı sıra elektronik para ihracı hizmetini sunma yetkisine sahip oldu.