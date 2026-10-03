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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 03:08
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 03:08

Merkez Bankası'ndan NXT'ye elektronik para izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye faaliyet izni verdi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Merkez Bankası'ndan NXT'ye elektronik para izni
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 03:08
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 03:08

(TCMB), NXT ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.
'de yayımlanan tebliğe göre, NXT Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirildi.

Bankanın 29 Eylül 2026 tarihli ve 12097/21696 sayılı kararı doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, şirkete 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında çalışma izni tanındı.

Alınan karar çerçevesinde şirket; mevzuatta tanımlanan temel ödeme hizmetlerinin yanı sıra elektronik para ihracı hizmetini sunma yetkisine sahip oldu.

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ETİKETLER
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#6493 Sayılı Kanun
#Elektronik Para
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#Nxt Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.ş.
#Ekonomi
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