Merkez Bankası'ndan TL için yeni karar! Bankalara talimat gönderdi: Yarın sona eriyor

24 Temmuz 2024 14:59 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:00

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası rezervleri için yeni gelişme! Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine yönelik değişiklik yaparak bankalara yazı gönderdi. Buna göre, döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine 25 Temmuz'dan itibaren son erecek.

TARİH VERİLDİ

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, TCMB'nin bankalara gönderdiği yazıda "... Kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine 25 Temmuz tarihinden itibaren son verilmiştir" denildi.

TCMB, 80 milyar doları aşan rezerv birikimi yaptığı yerel seçimlerden bugüne geçen dönemde TL likidite fazlasını azaltmak için spotta döviz alımı içeren bir ihale açmıyor aksine vadesi geleni de yenilemiyordu.

TL İÇİN YENİ KARAR

Öte yandan Merkez Bankası, dün faiz kararının belli olmasının ardından TL sterilizasyon için yerel bankalara yeni bir talimat gönderdi. Buna göre TCMB bankalarla spotta döviz satımı yönlü döviz ve altın swap ihalelerinde başlayacağını açıkladı. Başka bir ifadeyle daha önce döviz ve altında borçlanma tarafında yer alan TCMB’nin borç veren pozisyonuna geçiş yapacak.

Merkez Bankası yayımladığı basın duyurusunda uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirilmekte olduğu ifade edildi. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 2023’te gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı açıklandı.

Bakan Şimşek, daha önce yaptığı bir açıklamada dış yükümlülükleri azalttıklarını ancak Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal işbirliğinin devam edeceğini söyledi.