Tahvil devinden Türkiye analizi: TL varlıklara olumlu bakışı koruyoruz

24 Temmuz 2024 13:14 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 13:16

Dünyanın başlıca fon yöneticilerinden ABD'li Pimco Türkiye ekonomisiyle ilgili beklentilerini sıraladı. Pimco'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını koruyacağını düşündüklerini ifade etti.

OLUMLU BAŞIMIZ DEVAM EDİYOR

Dhawan, fonun geçen yılın sonlarında artırdığı Türk varlıklarına olumlu gözle bakmaya devam ettiğini söyledi. Dhawan, para ve maliye politikasında atılan adımların cari açığın azalmasına ve döviz rezervlerinin atmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Türk varlıklarına karşı yapıcı yaklaşımı koruyoruz" dedi.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK

Dhawan, "Yüksek enflasyona yönelik endişeler nedeniyle sıkı para politikasının devam etmesi bekleniyor. Politika yapıcılar, aldıkları pek çok makro ihtiyati tedbir ile parasal aktarım mekanizmasını iyileştirmeye çalışıyor. Uygulanan bu politikalar dış kırılganlıklarda etkilerini göstermeye başladı. Cari açık gerilerken, Merkez Bankası döviz rezervi biriktirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pimco geçen yılın sonlarında Türk varlıklarını portföyüne eklemişti. Dhawan, "Politika yapıcılar KKM miktarının kademeli olarak azalmasını sağlarken, dolarizasyonda düşüş devam ediyor" dedi.