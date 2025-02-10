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Merkez Bankası'ndan yeni rapor! Dezenflasyon süreci hızlandı: Ekonomiye güçlü mesaj
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 | Kübra Çelepi

Merkez Bankası'ndan yeni rapor! Dezenflasyon süreci hızlandı: Ekonomiye güçlü mesaj

Merkez bankası’ndan yeni açıklamalar geldi. TCMB, yayımladığı videoda parasal sıkılaştırma politikasının kararlılıkla sürdürüldüğünü ve 2024 Haziran'ından itibaren dezenflasyon sürecinin başladığını bildirdi. Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin düştüğü, cari açığın azaldığı, Merkez Bankası rezervlerinin tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 10:19

Merkez Bankası’ndan kararlılık mesajı geldi. TCMB, sosyal medya platformundan yayımladığı "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı videoda, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Parasal sıkılaştırma devam ediyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

TCMB’den ekonomi değerlendirmesi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaştırma sürecine ilişkin bilgi vermek amacıyla "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı yeni bir video yayımladı. TCMB tarafından paylaşılan videoda, parasal sıkılaştırma döngüsüne 2023 yılının Haziran ayında başlandığı aktarıldı.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 24

Videoda, Haziran 2024’ten itibaren dezenflasyon sürecinin başladığı dile getirilerek, yıl sonunda enflasyonun yüzde 44,4’e gerilediği vurgulandı. Videoda, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğünün altı çizilerek, dezenflasyon sürecinin 2025 yılında belirginleşen kazanımlarıyla devam ettiği vurgulandı. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 24’e gerilemesinin hedeflendiği belirtilen videoda, Merkez Bankasının toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak sunacağı kaydedildi.

CARİ AÇIK DARALIYOR, REZERVLER REKOR KIRIYOR

Dezenflasyonu güçlendirmek için kararlılıkla uygulanan politikalar piyasalara pozitif yansıyor. Böylece risk primi düşüyor, kaynak girişi artarken faiz maliyeti azalıyor. Gelecek 5 yıl için 35 milyar dolarlık faiz tasarrufu sağlandı. İlerleyen dönemde risk primi düşmeye devam ettikçe bu tasarruf daha da artacak." değerlendirmesine yer verildi. Videoda, bu süreçte kur korumalı mevduat bakiyesinin 114 milyar dolar gerilediği ifade edildi.

KUR KORUMALI MEVDUAT 114 MİLYAR DOLAR AZALDI

Türk lirası mevduatın payının yüzde 31,6’dan yüzde 59,4’e çıktığı kaydedilen videoda, KKM bakiyesinin azalmasının parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiği, KKM azaldıkça Merkez Bankası bilançosunun üzerindeki risklerin de azaldığına işaret edildi. "Bu iyileşmeye dış dengede belirginleşen toparlanma eşlik ediyor. Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltıyor. 12 aylık birikimli cari açık 48 milyar dolar azaldı. Cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 0,7’ye indi." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığı vurgulanan videoda, brüt uluslararası rezervlerin 68 milyar dolar artarak 166 milyar doları aştığı, swap hariç net rezervdeki artışın ise 126 milyar dolar olduğu bilgisi verildi.

GÜÇLÜ DEZENFLASYON MESAJI

İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasının engellendiği belirtilen videoda, maliye politikasında atılan adımlarla dezenflasyona katkı sağlandığı ve böylece yıllık enflasyonun 2022 yılıyla aynı seviyede kalmasının sağlandığı ifade edildi.

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#Ekonomi
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