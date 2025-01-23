Merkez Bankası'nın faiz indirimi emlak piyasasını hareketlendirdi! Uzman isim senaryoyu açıkladı 

23 Ocak 2025 18:31 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 18:47

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklamada politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirdi. Böylelikle faiz oranı yüzde 45 seviyesine çekildi. Merkez Bankası son iki ay içinde üst üste faiz indirimine giderken emlka piyasasında ahreketlilik bekleniyor. Emlak Uzmanı Atalay Demirbaş, yaptığı açıklamada emlak piyasasında hareketlilik olacağını söyledi. İşte Atalay'ın o tahmini...

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistler tahminlerini açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ekonomistler tahminlerini açıkladı

Siz de ev, araba, iş yeri ve ticari araç sahibi olun

Siz de ev, araba, iş yeri ve ticari araç sahibi olun

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45 seviyesine indirdi. Üst üste iki ay yapılan faiz indirimleri, piyasaların da aşağı yönlü bir trende gireceği şeklinde yorumlandı.

FAİZ İNDİRİMİ​ EMLAK SEKTÖRÜNÜ ETKİLER Mİ?

Uzmanlar, faiz indiriminin özellikle emlak sektöründe uzun zamandır beklenen bir hareketliliği tetikleyebileceğini belirtiyor. Emlak sektörünün tanınmış isimlerinden Atalay Demirbaş, faiz oranlarındaki düşüşün, konut piyasasına olumlu yansıyacağını ve sektörde gözle görülür bir canlanma yaşanacağını ifade etti.

Geçtiğimiz ay yapılan ilk faiz indirimi sonrasında piyasalar olumlu bir hava yakalamışken, bu ay alınan benzer bir karar yatırımcılar ve sektör temsilcileri tarafından destek buldu. Faizlerin düşüş eğiliminde olduğuna dair sinyaller, özellikle konut alıcılarını harekete geçirebilir.

'FAİZ İNDİRİMİNİ POZİTİF KARŞILIYORUZ'

Faiz indirimi sonrası değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Atalay Demirbaş, emlak piyasasında hareketlilik olacağını ifade etti. Demirbaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Merkez bankası uzun süredir enflasyonla mücadele kapsamında faiz politikası güdüyor. Enflasyonda düşüş görülmesi Merkez Bankası tarafından da faiz indirimi ile karşılandı. Kesinlikle bu durumu pozitif karşılıyoruz.

'EMLAK PİYASASI ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK'