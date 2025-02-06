Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu! İşte kasadaki para

Editör: İrem Çınar / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Şubat 2025 15:57 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 31 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 585 milyon dolar azalışla 165 milyar 975 milyon dolara indi.

Merkez Bankası, haftalık para-banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre TCMB rezervleri, geçen hafta 167,6 milyar dolardan 166 milyar dolara geriledi. Toplam rezervler, geçen hafta 167,6 milyar dolar ile rekor kırmıştı. 31 Ocak haftasında altın rezervleri 68,23 milyar dolardan 68,66 milyar dolara yükseldi. Aynı haftada döviz rezervleri 73,7 milyar dolardan 71,7 milyar dolara indi. İlgili Haberler Avrupa Merkez Bankası'ndan 4. kez faiz indirimi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Yüzde 12'ye çıkardı