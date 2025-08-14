Menü Kapat
Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar yükselişle 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar yükselişle 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak kırdı.

Buna göre, 8 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ağustos'ta 84 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde de 2 milyar 679 milyon dolar artışla 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıktı. TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

