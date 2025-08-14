Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

Piyasalardaki gergin bekleyişin devam ettiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, barış haberi gelirse altın ve gümüş fiyatlarında, dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler; kripto paralarda ve borsalarda sert yükselişler görüleceğini belirterek yatırımcıyı uyardı ve cuma gününün kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 11:43

Analisti İslam Memiş, piyasalarda son 2 haftadır beklenen kırılmanın gerçekleşmediğini belirterek, “En son dün Amerika’da açıklanan enflasyon verisi kısa vadede bir dalgalanma yarattı, ancak yön kırılımı olmadı. Çünkü cuma günü Trump ve Putin bir araya gelecek ve ya savaşa devam ya da barış haberi gelecek. Dolayısıyla bu görüşme piyasalar için kritik öneme sahip” dedi.

Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

Memiş, olası senaryoları şöyle açıkladı: “Barış haberi gelirse ve fiyatlarında, karşısındaki varlıklarda sert düşüşler; kripto paralarda ve borsalarda sert yükselişler göreceğiz. Ancak savaşa devam haberi gelirse kripto paralarda sert düşüşler, değerli metallerde yükselişler ve borsalarda düşüş kaçınılmaz olacak. Piyasalar şu an bu gelişmeyi beklediği için dar bant aralığında sıkıştı, hiçbir yön kırılımı yok.”

Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

BORSA İSTANBUL'A MESAFELİ DURUŞ

İstanbul 100 endeksine ilişkin değerlendirmesinde Memiş, “Endeks 10.949 puan seviyesinden günü tamamladı. 11.000 puan seviyesinin altında günlük kapanış var. Kişisel öngörüm olarak borsa tarafına mesafeliyim. Teknik olarak sağlıklı düzeltmelerin olmadığı bir ortamda kendimi garantiye alarak kenarda durmayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

Memiş, yıl sonuna kadar 11.800–12.000 puan seviyelerinin trend noktası olduğunu belirterek, “Ancak aşağıda düzeltme hareketlerini ihlal eden alanlar olduğu için bu alanlar haber akışına bağlı. Borsaya girmeyi düşünen yatırımcılar temkinli olup beklemeye devam etmeli. Endeks tarafında bu seviyeler yıl sonuna kadar görülebilir; ancak getiri altına, gümüşe veya Bitcoin’e kıyasla tatmin etmeyebilir” dedi.

Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

DOLAR İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Dolar ve Euro’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Dolar kuru 40,76 kuruş seviyesinde, yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1,1711 seviyesinde, 1,1750 direncini takip edeceğiz. Bu bantta bir süre oyalanma olasılığı var. Yatırımcılar maliyet hesabı yaparak pozisyon alabilir” diye konuştu.

Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

ALTIN İÇİN ZAR ATILACAK

Altın fiyatlarına da değinen Memiş, “Altın uluslararası piyasalarda 3.360 dolar seviyesinde ve 3.370 doların üzerinde kalıcı olamıyor. Yukarıda 3.368 dolar direnci var; bunun üzerinde haftalık kapanış yapması gerekir ki tekrar 3.400–3.412 dolar seviyesine atak gerçekleştirebilsin. Aşağıda destek 3.342 dolar seviyesinde. Cuma günü Trump ve Putin görüşmesi sonucu savaşa devam veya barış haberi geldikten sonra altın fiyatlarının yönü netleşecek. Bu, zar atmaya benziyor; yüzde 50 ihtimalle her iki senaryo da mümkün. Bu nedenle yatırımcıların yüzde 50 pozisyonla beklemesi mantıklı” dedi.

Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

GRAM ALTINDA BU BANTI TAKİP EDİN

Gram altın TL fiyatı için Memiş, “4.428 TL seviyesinde, 4.400–4.450 TL aralığında oyalanıyor. Bazı zamanlarda 4.392 TL’ye çekiliyor. Bu bant takip edilmeli” uyarısında bulundu. Gümüş tarafında ise, “Gram gümüş 50,42 TL, ons gümüş 38,48 dolar seviyesinde. Yükseliş ralli değil, bant aralığında oyalama devam ediyor. Gram gümüş 48–51 TL, ons gümüş 36,80–40 dolar aralığında oyalanabilir. Altın/gümüş rasyosunda 88 pozisyonunu aldık ve 72 seviyesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

KRİPTODA BİRİKİMLERİNİZİ KORUYUN

Kripto paralara ilişkin olarak Memiş, “Bitcoin 121.440 dolar seviyesinde yüzde 1, Ethereum 4.715 dolar seviyesinde yüzde 2 primli. Altcoinler Eylül ayına kadar yavaş yavaş yükseliş trendinde olacak. Ancak yatırımcıların acele etmemesi, sabırlı olması ve risk yönetimine dikkat etmesi gerekiyor. Bu seviyeler Bitcoin ve Ethereum için giriş noktası değil; birikimlerinizi koruyun” uyarısında bulundu.

Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

PİYASALAR CUMA GÜNÜNE KİLİTLENDİ

Memiş, piyasalara ilişkin özetle, “Piyasalar cuma gününe kitlendi ve beklenen kırılım gerçekleşecek. Yatırımcılar yüzde 50 pozisyonla beklemeli, gelişmelere göre hamle yapılacak. Ayrıca yarın dijital bankacılıkla ilgili önemli uyarılarda bulunacağım; bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı
Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi
ETİKETLER
#dolar
#altın
#borsa
#kripto para
#gümüş
#Finans
#Trump-putin Görüşmesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.