Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi

Finans Analisti İslam Memiş, piyasalarda son 2 haftadır beklenen kırılmanın gerçekleşmediğini belirterek, “En son dün Amerika’da açıklanan enflasyon verisi kısa vadede bir dalgalanma yarattı, ancak yön kırılımı olmadı. Çünkü cuma günü Trump ve Putin bir araya gelecek ve ya savaşa devam ya da barış haberi gelecek. Dolayısıyla bu görüşme piyasalar için kritik öneme sahip” dedi.

Memiş, olası senaryoları şöyle açıkladı: “Barış haberi gelirse altın ve gümüş fiyatlarında, dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler; kripto paralarda ve borsalarda sert yükselişler göreceğiz. Ancak savaşa devam haberi gelirse kripto paralarda sert düşüşler, değerli metallerde yükselişler ve borsalarda düşüş kaçınılmaz olacak. Piyasalar şu an bu gelişmeyi beklediği için dar bant aralığında sıkıştı, hiçbir yön kırılımı yok.”

BORSA İSTANBUL'A MESAFELİ DURUŞ

Borsa İstanbul 100 endeksine ilişkin değerlendirmesinde Memiş, “Endeks 10.949 puan seviyesinden günü tamamladı. 11.000 puan seviyesinin altında günlük kapanış var. Kişisel öngörüm olarak borsa tarafına mesafeliyim. Teknik olarak sağlıklı düzeltmelerin olmadığı bir ortamda kendimi garantiye alarak kenarda durmayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

Memiş, yıl sonuna kadar 11.800–12.000 puan seviyelerinin trend noktası olduğunu belirterek, “Ancak aşağıda düzeltme hareketlerini ihlal eden alanlar olduğu için bu alanlar haber akışına bağlı. Borsaya girmeyi düşünen yatırımcılar temkinli olup beklemeye devam etmeli. Endeks tarafında bu seviyeler yıl sonuna kadar görülebilir; ancak getiri altına, gümüşe veya Bitcoin’e kıyasla tatmin etmeyebilir” dedi.

DOLAR İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Dolar ve Euro’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Dolar kuru 40,76 kuruş seviyesinde, yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1,1711 seviyesinde, 1,1750 direncini takip edeceğiz. Bu bantta bir süre oyalanma olasılığı var. Yatırımcılar maliyet hesabı yaparak pozisyon alabilir” diye konuştu.

ALTIN İÇİN ZAR ATILACAK

Altın fiyatlarına da değinen Memiş, “Altın uluslararası piyasalarda 3.360 dolar seviyesinde ve 3.370 doların üzerinde kalıcı olamıyor. Yukarıda 3.368 dolar direnci var; bunun üzerinde haftalık kapanış yapması gerekir ki tekrar 3.400–3.412 dolar seviyesine atak gerçekleştirebilsin. Aşağıda destek 3.342 dolar seviyesinde. Cuma günü Trump ve Putin görüşmesi sonucu savaşa devam veya barış haberi geldikten sonra altın fiyatlarının yönü netleşecek. Bu, zar atmaya benziyor; yüzde 50 ihtimalle her iki senaryo da mümkün. Bu nedenle yatırımcıların yüzde 50 pozisyonla beklemesi mantıklı” dedi.

GRAM ALTINDA BU BANTI TAKİP EDİN

Gram altın TL fiyatı için Memiş, “4.428 TL seviyesinde, 4.400–4.450 TL aralığında oyalanıyor. Bazı zamanlarda 4.392 TL’ye çekiliyor. Bu bant takip edilmeli” uyarısında bulundu. Gümüş tarafında ise, “Gram gümüş 50,42 TL, ons gümüş 38,48 dolar seviyesinde. Yükseliş ralli değil, bant aralığında oyalama devam ediyor. Gram gümüş 48–51 TL, ons gümüş 36,80–40 dolar aralığında oyalanabilir. Altın/gümüş rasyosunda 88 pozisyonunu aldık ve 72 seviyesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KRİPTODA BİRİKİMLERİNİZİ KORUYUN

Kripto paralara ilişkin olarak Memiş, “Bitcoin 121.440 dolar seviyesinde yüzde 1, Ethereum 4.715 dolar seviyesinde yüzde 2 primli. Altcoinler Eylül ayına kadar yavaş yavaş yükseliş trendinde olacak. Ancak yatırımcıların acele etmemesi, sabırlı olması ve risk yönetimine dikkat etmesi gerekiyor. Bu seviyeler Bitcoin ve Ethereum için giriş noktası değil; birikimlerinizi koruyun” uyarısında bulundu.

PİYASALAR CUMA GÜNÜNE KİLİTLENDİ

Memiş, piyasalara ilişkin özetle, “Piyasalar cuma gününe kitlendi ve beklenen kırılım gerçekleşecek. Yatırımcılar yüzde 50 pozisyonla beklemeli, gelişmelere göre hamle yapılacak. Ayrıca yarın dijital bankacılıkla ilgili önemli uyarılarda bulunacağım; bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.