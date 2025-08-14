Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı

Konut piyasasında hareketlilik devam ediyor. Konut kredisi faiz oranları yüksek olmasına rağmen, kira fiyatlarındaki uçurum konut satışlarına etki etti. Ev almayı kiralamaktan daha avantajlı bulan tüketici, konut satışlarının artmasına neden oldu. İşte Türkiye'nin konut satış karnesi ve en çok konut satışı yapılan iller...

Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 10:10
|
14.08.2025
14.08.2025
saat ikonu 10:15

Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından temmuz ayına ilişkin satışları dün açıklanmıştı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,4 yükseldi ve 142 bin 858 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların 18 bin 425 adedi kredi çekilerek gerçekleşti. Toplam içinde kredili satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı

İLK ALTI AYDA SATIŞLAR 834 BİN 751 ADEDE YÜKSELDİ

Ocak-temmuz döneminde yüzde 24,2 artarak 834 bin 751 adede yükseldi. Bu veri tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-temmuz rakamı oldu. 7 aylık zirve, 854 bin 126 adet satışla 2020’de görülmüştü. Yılın ilk 7 ayında ipotekli konut satışları da yüzde 93,2 artarak 121 bin 515 oldu. oranlarındaki yüksek seyre rağmen kredili satışların yaklaşık iki kat artması dikkatlerden kaçmadı.

Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı

EN ÇOK HANGİ ŞEHİRDE SATIŞ YAPILDI

Temmuzda aylık bazda bu yılın en yüksek satış rakamına da ulaşıldı. Son veri ile birlikte iller bazında 7 aylık satış rakamları da belli oldu. İstanbul’da Ocak-Temmuz 2025 döneminde 139 bin 635 konut satışı gerçekleşti. Aynı dönemde Ankara’da 75 bin 93 ve İzmir’de de 49 bin 679 konut satıldı. 3 büyük şehirde satışlarda artış oranları yılın ilk 7 aylık döneminde sırasıyla %16,73, %9,10 ve %5,95 oldu.

Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı

EN ÇOK KONUT SATIŞI OLAN ŞEHİRLER

3 büyük il hariç tutulduğunda konut alımlarının en yüksek seyrettiği ve yatırımcının en fazla ilgi gösterdiği ilk 10 şehir ve satışlarda yaşanan artış oranı ise şöyle gerçekleşti:

Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı

1-Antalya: 44 bin 813 adet (%5,37)

2-Mersin: 29 bin 519 adet (%3,54)

3-Bursa: 28 bin 362 adet (%3,40)

4-Kocaeli: 20 bin 287 adet (%2,43)

5-Konya: 19 bin 686 adet (%2,36)

6-Gaziantep: 22 bin 330 (%2,68)

7-Tekirdağ: 20 bin 599 adet (%2,47)

8-Balıkesir: 19 bin 63 adet (%2,28)

9-Adana: 18 bin 870 adet (%2,26)

10-Kayseri: 18 bin 504 adet (%2,22)

Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı

SATIN ALMAK KİRALAMAKTAN DAHA AVANTAJLI

Faiz oranlarındaki yüksek seyre rağmen konut satışlarındaki artışı değerlendiren sektör temsilcileri, piyasada kiracılıktan ev sahipliğine geçiş motivasyonunun yeniden yükselişe geçtiğini aktararak, “Son aylarda konut fiyatlarında reel anlamda fiyat düşüşü yaşanıyor. Buna karşılık kiralarda ciddi artışlar kaydedildi. Bu gelişmeler insanları ev almaya teşvik etti. Faizlerde düşüş öngörüsü de konut fiyatlarında artış beklentilerini canlı tutuyor. Altın ve mevduatta değerlenen birikimler konuta yönelmeye başladı. Bu trend bir süre daha böyle devam edebilir” diye konuşuyor.

