Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bitcoin yeniden rekor kırdı!

Kripto para piyasasının amiral gemisi olan Bitcoin son günlerde yatırımcısını güldürüyor. Bitcoin, artan kurumsal benimseme ve parasal gevşeme beklentileriyle desteklenerek Perşembe günü 124 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bitcoin yeniden rekor kırdı!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 08:55

birimi , 124 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Toplam kripto yaklaşık 4.18 trilyon dolar, son 24 saatte kripto piyasasında yüzde 3 civarında artış yaşandı.

Bitcoin yeniden rekor kırdı!

, 90 milyondan fazla kişinin emeklilik fonları aracılığıyla Bitcoin ve diğer dijital varlıklara yapabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler tanıdı. Bu adım, potansiyel olarak trilyonlarca dolarlık ek sermayenin kriptoya yönelmesini sağladı.

Bitcoin yeniden rekor kırdı!

Bitcoin'in yükselişini daha da güçlendiren unsurlar, spot borsa yatırım fonlarına sürekli girişler ve yazılım firmasından Bitcoin'in önde gelen isimlerinden MicroStrategy örneğini izleyen halka açık şirketlerin satın alımları oldu. Yıl başından bu yana Bitcoin yaklaşık yüzde 28 değer kazandı.

Bitcoin yeniden rekor kırdı!

Borsa yatırım fonlarına () ciddi miktarda giriş gözlemleniyor. Özellikle Bitcoin spot ETF'leri büyük sermaye artışları yaşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yükselişte! İşte 14 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları
ETİKETLER
#kripto para
#yatırım
#bitcoin
#piyasa değeri
#etf
#Abd
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.