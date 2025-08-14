Bitcoin yeniden rekor kırdı!

Kripto para birimi Bitcoin, 124 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 4.18 trilyon dolar, son 24 saatte kripto piyasasında yüzde 3 civarında artış yaşandı.

ABD, 90 milyondan fazla kişinin emeklilik fonları aracılığıyla Bitcoin ve diğer dijital varlıklara yatırım yapabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler tanıdı. Bu adım, potansiyel olarak trilyonlarca dolarlık ek sermayenin kriptoya yönelmesini sağladı.

Bitcoin'in yükselişini daha da güçlendiren unsurlar, spot borsa yatırım fonlarına sürekli girişler ve yazılım firmasından Bitcoin'in önde gelen isimlerinden MicroStrategy örneğini izleyen halka açık şirketlerin satın alımları oldu. Yıl başından bu yana Bitcoin yaklaşık yüzde 28 değer kazandı.

Borsa yatırım fonlarına (ETF) ciddi miktarda giriş gözlemleniyor. Özellikle Bitcoin spot ETF'leri büyük sermaye artışları yaşıyor.