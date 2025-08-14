Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Damla Kent projesi bugün işleme açılıyor!

Damla Kent, Türkiye’de gayrimenkul sertifikası ile finanse edilen ilk büyük konut projesi olma özelliğini taşıyor. Başakşehir ile Sultangazi arasına inşa edilecek olan Damla Kent projesine ilişkin gayrimenkul sertifikaları bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Damla Kent projesi bugün işleme açılıyor!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:12

Türkiye'de 2017 yılından sonra ilk kez gayrimenkul sertifikası halka arzı gerçekleşti. liderliğinde başlatılan Damla Kent projesinin halka arzına neredeyse iki kat talep geldi ve tüm sertifikalar satıldı. Gayrimenkul Sertifikası sistemi ile peşinatsız, taksitsiz yatırım yapma imkanı sunan Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının toplam büyüklüğü 21.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Damla Kent projesine ilişkin gayrimenkul sertifikaları bugün 'da işlem görmeye başlayacak.

Damla Kent projesi bugün işleme açılıyor!

Damla Kent projesinin halka arzı 4-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 767 bin 144 kişi projeye katıldı. Projeye hedeflenenin yaklaşık 2 katı (1,87) talep oldu. İhracı hedeflenen 14,6 milyar lira değerindeki sertifikalara, 27,3 milyar lira tutarında talep geldi. Bunun üzerine ek satış olanağı da kullanılarak 21,4 milyar liralık satış yapıldı. Böylece ilk halka arzda, toplam talebin yüzde 78'i karşılandı. Projenin A etabındaki 1.540 konuta ek B etap olarak 674 konutun daha satışı gerçekleştirilmiş oldu.

Damla Kent projesi bugün işleme açılıyor!

İki etaptaki toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün yakın zamanda temelleri atılarak inşaatı başlayacak. 21.4 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşan Damla Kent projesinin sertifikaları bugün Borsa İstanbul'da işleme başlayacak.

Damla Kent projesi bugün işleme açılıyor!

FİYAT MARJI YÜZDE 5

DMLKT koduyla işlem sırası açılacak sertifikalar için ilk işlem gününde baz fiyat 7,59 TL, maksimum emir değeri 5 milyon lira ve fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacak.

Damla Kent projesi bugün işleme açılıyor!

DAMLA KENT HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK 2025?

DMLKT borsa koduna sahip olan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzı 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep topladı. Oransal dağıtım yapan hissenin halka arz büyüklüğü 21 Milyar TL olarak belirlenirken iskontosu %24,10 oldu. T1-T2 kullanılamaz olarak seçilen hisse sabit fiyatla talep toplama yöntemini seçti.

Damla Kent projesi bugün işleme açılıyor!

Hisseler 14 Ağustos'ta işlem görmeye başlarken son BİST işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak duyuruldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitcoin yeniden rekor kırdı!
Özel okullara sıkı denetim! Yemek, etüt, servis, ders kitapları ücretleri mercek altında
ETİKETLER
#halka arz
#emlak konut
#Borsa İstanbul
#Damla Kent
#Gayrimenkul Sertifikası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.