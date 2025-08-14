Damla Kent projesi bugün işleme açılıyor!

Türkiye'de 2017 yılından sonra ilk kez gayrimenkul sertifikası halka arzı gerçekleşti. Emlak Konut liderliğinde başlatılan Damla Kent projesinin halka arzına neredeyse iki kat talep geldi ve tüm sertifikalar satıldı. Gayrimenkul Sertifikası sistemi ile peşinatsız, taksitsiz yatırım yapma imkanı sunan Damla Kent Projesi'ne ait gayrimenkul sertifikalarının toplam halka arz büyüklüğü 21.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Damla Kent projesine ilişkin gayrimenkul sertifikaları bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Damla Kent projesinin halka arzı 4-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 767 bin 144 kişi projeye katıldı. Projeye hedeflenenin yaklaşık 2 katı (1,87) talep oldu. İhracı hedeflenen 14,6 milyar lira değerindeki sertifikalara, 27,3 milyar lira tutarında talep geldi. Bunun üzerine ek satış olanağı da kullanılarak 21,4 milyar liralık satış yapıldı. Böylece ilk halka arzda, toplam talebin yüzde 78'i karşılandı. Projenin A etabındaki 1.540 konuta ek B etap olarak 674 konutun daha satışı gerçekleştirilmiş oldu.

İki etaptaki toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün yakın zamanda temelleri atılarak inşaatı başlayacak. 21.4 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşan Damla Kent projesinin sertifikaları bugün Borsa İstanbul'da işleme başlayacak.

FİYAT MARJI YÜZDE 5

DMLKT koduyla işlem sırası açılacak sertifikalar için ilk işlem gününde baz fiyat 7,59 TL, maksimum emir değeri 5 milyon lira ve fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacak.

DAMLA KENT HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK 2025?

DMLKT borsa koduna sahip olan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzı 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep topladı. Oransal dağıtım yapan hissenin halka arz büyüklüğü 21 Milyar TL olarak belirlenirken iskontosu %24,10 oldu. T1-T2 kullanılamaz olarak seçilen hisse sabit fiyatla talep toplama yöntemini seçti.

Hisseler 14 Ağustos'ta işlem görmeye başlarken son BİST işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak duyuruldu.