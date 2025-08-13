Menü Kapat
Ekonomi
Özel okullara sıkı denetim! Yemek, etüt, servis, ders kitapları ücretleri mercek altında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da 81 ilin il milli eğitim müdürlüğüne talimat vererek denetimleri sıkılaştırdı. Bakanlık özel okullarda kitapların ücretsiz olduğunu hatırlatırken, yemek, kahvaltı, etüt, servis gibi diğer ek hizmetlerin ücretlerinin okul tarafından belirleneceğini bildirdi.

Özel okullara sıkı denetim! Yemek, etüt, servis, ders kitapları ücretleri mercek altında
13.08.2025
13.08.2025
Milli Eğitim Bakanlığı () Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidildiği anımsatıldı.

Özel okullara sıkı denetim! Yemek, etüt, servis, ders kitapları ücretleri mercek altında

DERS KİTABI ADI ALTINDA ÜCRET ALINAMAYACAK

Okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınmayacağına ilişkin düzenleme doğrultusunda, Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda kullanılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Özel okullara sıkı denetim! Yemek, etüt, servis, ders kitapları ücretleri mercek altında

EĞİTİM ÜCRETİ İLAN EDİLECEK

MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılmasının yanı sıra eğitim ücreti dahil bütün ücretlerin okul tarafından belirlenerek ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bakanlık, bu hususlarda ihmali bulunan özel okulların tespiti için yürütülen denetimlerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı hassasiyetle devam ettirilmesine ve faaliyet gösteren tüm özel okulların konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi.

Özel okullara sıkı denetim! Yemek, etüt, servis, ders kitapları ücretleri mercek altında

YEMEK, KAHVALTI, ETÜT, SERVİS GİBİ HİZMETLERİN ÜCRETLERİ OKUL TARAFINDAN İLAN EDİLECEK

Bu kapsamda, özel okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitapları dışında ders kitabı kullanılamayacak, yemek, kahvaltı, etüt, servis gibi diğer bütün hizmetlerin ücretleri okul tarafından belirlenerek ilan edilecek ve öğrenci kayıt sözleşmelerinde bu hizmetlere yer verilecek, velilere sunulan tüm hizmetlerin de belgeye dayalı yapılması gerekecek.

Özel okullara sıkı denetim! Yemek, etüt, servis, ders kitapları ücretleri mercek altında

OKULA AİT HESAPLAR ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Diğer yandan özel okullarda hizmet alım yoluyla ya da doğrudan sunulacak tüm hizmetlerin ücretleri, hükümleri gereğince okula ait hesaplar üzerinden ödenecek.

