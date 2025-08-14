Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

Emekli olduktan sonra çalışma konusunda yasal bir sıkıntı bulunmuyor. Peki çalışan emeklilere sigorta ödeniyor mu? Özlük hakları neler? Aynı anda üç maaş birden almak mümkün mü? Gazeteci Faruk Erdem, emeklilerin sosyal haklarıyla ilgili tüm merak edilenleri anlattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 10:03

Maddi olarak gelir arayışında olmak emekliler çalışma hayatına devam etmeyi tercih ediyor. Yasal olarak emekli olduktan sonra iş hayatına devam etmekte sıkıntı görünmüyor. EYT ile birlikte genç yaşta emekli olanların sayısı artarken, çalışma hayatında ayrılmayanlar da çoğaldı. EYT yasası sonrası SGK'dan aylık alan dosya sayısı 16 milyonu geçti. Bunların neredeyse 14-15 milyonunu emekliler oluşturuyor. Türkiye'de emekli kişi sayısı 130 ülkenin nüfusundan kalabalık. Peki çalışan emeklinin hakları neler? İşte çalışan emeklilerin ücret ve özlük haklarıyla ilgili detaylar...

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

ÇALIŞAN EMEKLİ İÇİN SİGORTA ÖDENİR Mİ?

Emekliler çalıştıklarında kayıtlı oluyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmesi gerekiyor. Bunun dışında kayıt dışı çalıştırmak yasalarımıza göre suç.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

ÖDENEN PRİMLER EMEKLİ MAAŞINI ARTIRIR MI?

Emekliler çalıştığında ödenen primler meslek hastalığı ve iş kazası ile ilgili primler. Bu yüzden emekli maaşını artırıcı etkisi bulunmuyor. Ayrıca bu primlerle ikinci bir de sağlanmıyor.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

EMEKLİ MAAŞI ALAN KİŞİ ÇALIŞINCA MAAŞI DÜŞER Mİ?

Çalışan emekliler iş yerlerinden ücretlerini kesintisiz alıyor. Emekli aylıkları da tam ve eksiksiz ödeniyor. Herhangi bir kesinti olmuyor. Daha önce Bağ-Kurlulardan yapılan kesinti de tamamen kaldırıldı. Böylece iki aylığı da tam alabilir.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

AYNI ANDA 3 MAAŞ ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Eşi vefat eden emekliler ölüm aylığı alabiliyor. Yani eşinden ölüm aylığı bağlanmış kişi, emekli olursa her iki aylığı da alıyor. Bu kişi aynı zamanda bir iş yerinde çalışırsa hem eşinden ölüm aylığını, hem kendi emekli aylığını, hem de iş yerindeki ücretini alabiliyor. Böylece kendisine üç ödeme yapılabiliyor.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

EŞTEN AYLIK BAĞLANMASI İÇİN NE KADAR PRİM LAZIM?

Vefat eden sigortalılar belli bir prim tutarını tamamlanmışsa aylıkları hak sahibi yakınlarına bağlanıyor. Burada en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

EMEKLİ OLMUŞ KİŞİ MEMUR OLABİLİR Mİ?

Emekli olduktan sonra kamuda çalışmak mümkün. Ancak eğer emekli birisi memur olursa emekli aylığı kesiliyor. Memuriyetten ya da kamu hizmetinden ayrıldıktan sonra tekrar güncellenerek bağlanıyor.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

EN AZ 47.425 TL ÖDEME YAPILIYOR

Emekli olan ve eşinin aylığı alan bir kişiye en az ne kadar ödeniyor? En düşük emekli aylığı ödemesi 16 bin 881 liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 8 bin 440 liradan, yüzde 75 ise 12 bin 660 liradan az aylık ödemesi yapılamayacak.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 25 bin 321 lira (16.881 + 8.440 lira) ödeniyor. Bu kişi çalışıyorsa asgari ücret alıyorsa bu durumda aylık kazanç en az 47 bin 425 lira (25 bin 321 + 22.104 lira) oluyor.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

EMEKLİNİN EŞİNDEN MAAŞ ALMASI İÇİN NE YAPMASI GEREKİR?

Bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da aylık bağlanmasını etkilemiyor.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

Fakat kişi emekli ya da çalışıyor ise bağlanacak aylığın oranı düşüyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan kişi, vefat eden eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor. Eğer dul kalan eş çalışan ya da emekli ise, vefat eden eşinin aylığının yüzde 50'si bağlanıyor.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

ÇALIŞAN EMEKLİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?

Emekli ya da emekli olmadan çalışanların arasında özlük hakları açısından bir fark bulunmuyor. Emekliler de kıdemlerine göre izin hakkı kullanıyor. Hatta 50 yaş üstü ise izin hakkı 20 günden az olamıyor.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

İSTİFA EDİNCE TAZMİNAT ALINIR MI?

Çalışan emekliler de diğer çalışanlar gibi istifa ederlerse tazminat alamıyor. 1 yılı doldurmuşlarsa ve kendi istek ve kusurları dışında işten çıkartılırlarsa ihbar ve kıdem tazminatı hakları oluyor.

Emeklilerin aynı anda üç maaş alması mümkün! Faruk Erdem şifresini verdi

EMEKLİ ÇALIŞANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Emekliler işten ayrıldıklarında eğer şartlar uyuyorsa geri dönüş davası açabiliyor. Ancak alamıyor. Çünkü çalışırlarken kendilerinden işsizlik primi kesilmiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel okullara sıkı denetim! Yemek, etüt, servis, ders kitapları ücretleri mercek altında
Bitcoin yeniden rekor kırdı!
ETİKETLER
#emekli maaşı
#emeklilik
#işsizlik maaşı
#çalışan emekli
#sigorta
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.