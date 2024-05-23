Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Hem dolar hem altında büyük hamle

23 May 2024 16:03 - Güncelleme : 23 May 2024 16:09

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Mayıs ile biten haftada 4 milyar 723 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

TCMB'NİN REZERV BİRİKİMİ SÜRÜYOR

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Mayıs ile biten haftada 4 milyar 723 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolar oldu.

HEM ALTIN HEM DE DOLAR YÜKSELDİ

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artarak 74 milyar 203 milyon dolardan 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 17 Mayıs haftasında 377 milyon dolar artarak 60 milyar 199 milyon dolardan 60 milyar 576 milyon dolara yükseldi.