Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda yeni kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

24 May 2024 01:48 - Güncelleme : 24 May 2024 01:50

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Hem dolar hem altında büyük hamle

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Hem dolar hem altında büyük hamle

Merkez Bankası, mevduat oranlarıyla ilgili zorunluk karşılıklarda değişikliğe gitti. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan tebliğe göre, yurt dışı bankalar mevduatı ve katılım fonu hariç vadesiz, ihbarlı ve 1 ay ile 3 aya kadar vadeli mevduat katılım fonunda yeni oran yüzde 12 olarak belirlendi.

6 aya kadar vadeli mevduatlar ile 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıldan uzun vadelilerde bu oran yüzde 8 olarak uygulanacak.

Oranlar, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplarda 6 aya kadar vadelilerde yüzde 33, 1 yıl ve üzeri mevduatlarda yüzde 22 olacak.

Yurt dışı bankalar mevduatı katılım fonu dahil 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 8, 3 yıla kadar vadelilerde yüzde 5 buçuk, 3 yıldan uzun vadeli hesaplar için faiz oranı yüzde 3 olarak belirlendi.