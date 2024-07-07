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Merkez, yol haritası çizmeye çalışıyor! Dolar fiyatı değer kaybetti euro yükseldi... İşte güncel döviz kuru fiyatları

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
07 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 09:21
Merkez, yol haritası çizmeye çalışıyor! Dolar fiyatı değer kaybetti euro yükseldi... İşte güncel döviz kuru fiyatları

Vatandaşlar, döviz kurlarındaki güncel durumu yakından takip ediyor. Bugün sabah saatlerinde dolar kuru haftaya göre yüzde 0,30 değer kaybetti. Dolar değer kaybederken, avro değer kazandı. İşte 7 Temmuz 2024 döviz piyasası güncel durumu.

7 Temmuz 2024 tarihinde dolar kuru fiyatı yatırımcılar tarafından sıklıkla sorgulanmaya başladı.

Vatandaşlar, döviz kurlarındaki güncel durumu yakından izliyor. Dolarda fiyatların nereye gideceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor

Merkez Bankası'nın raporunda, Türk Lirası'nın dolar karşısında son iki aydır nasıl istikrarlı bir şekilde 32 TL seviyesinde sabitlendiğinin ipuçları verildi. 

TCMB döviz piyasalarında aldığı pozisyonları güçlendirme çabalarının bir sonucu olarak dolarda ani hareketlenmeler yaşanmıyor.

Bankanın döviz rezervlerini artırma ve kur istikrarını sağlama yönünde attığı adımlar, bu sabitlenme sürecinde büyük rol oynadı.

DOLAR KAÇ TL?

TCMB'nin izleyeceği adımlar, hem piyasa katılımcıları hem de politika yapıcılar için büyük bir merak konusu.

Merkez, yol haritası çizmeye çalışıyor! Dolar fiyatı değer kaybetti euro yükseldi... İşte güncel döviz kuru fiyatları - 1. Resim

Bu kapsamda dolar geçen haftaya göre yüzde 0,30 değer kaybederek 32,62 liraya düştü.

Dolar Alış : 32,59 TL

Dolar Satış : 32,62 TL

EURO TL FİYATI NE KADAR?

 Avro yüzde 0,77 değer kazanarak, satış fiyatı 35,39 oldu. 

Euro alış : 35,36  TL

Euro satış: 35,39 TL

Merkez, yol haritası çizmeye çalışıyor! Dolar fiyatı değer kaybetti euro yükseldi... İşte güncel döviz kuru fiyatları - 2. Resim

GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 7 TEMMUZ

İngiliz sterlini yüzde 0,93 değerlenerek 41,8550 liraya yükseldi.

İsviçre frangı yüzde 0,18 düşüş yaşayarak 36,4170 lira oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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