Emine Erdoğan'dan millilere tebrik: Unutulmaz bir mücadele

07 Temmuz 2024 07:34 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 07:56

Virgil van Dijk'ten Barış Alper itirafı: Çok zorladı bizi

Virgil van Dijk'ten Barış Alper itirafı: Çok zorladı bizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti: Gelecekte bu işi götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan millileri tebrik etti: Gelecekte bu işi götüreceğiz

Emine Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Hollanda Milli Takımı'nın 2-1 skorla sahadan galip ayrıldığı maçın ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Bizim Çocuklar. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda unutulmaz bir mücadele vererek, milletimizin gururunu ve sevincini zirveye taşıyan A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, karşılaşmayı izlediği tribünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarına ve Milli Takım'ın fotoğrafına paylaşımında yer verdi.