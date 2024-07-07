EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

07 Temmuz 2024 00:57 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 01:01

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final turu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Turnuvanın favori ekiplerinden İngiltere, seri penaltı atışlarına giden maçta İsviçre'yi 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Günün son maçında ise A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Berlin'de karşılaştı. Milliler 1-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında kalesinde iki gol gördü ve maçı 2-1 kaybetti. Portakallar adını son 4'e yazdıran ekip oldu.

İŞTE SON 4 TAKIM

Bu sonuçların ardından turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde oynanacak maçlar şöyle:

9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere