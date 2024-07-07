EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Temmuz 2024 00:57 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 01:01
Türkiye'nin veda ettiği EURO 2024'ün yarı final eşleşmeleri belli oldu. İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecekken, Hollanda da İngiltere ile kozlarını paylaşacak. Maçlar bir gün arayla oynanacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final turu bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Turnuvanın favori ekiplerinden İngiltere, seri penaltı atışlarına giden maçta İsviçre'yi 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.
Günün son maçında ise A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Berlin'de karşılaştı. Milliler 1-0 öne geçtiği mücadelenin ikinci yarısında kalesinde iki gol gördü ve maçı 2-1 kaybetti. Portakallar adını son 4'e yazdıran ekip oldu.
İŞTE SON 4 TAKIM
Bu sonuçların ardından turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde oynanacak maçlar şöyle:
9 Temmuz Salı
22.00 İspanya - Fransa
10 Temmuz Çarşamba
22.00 Hollanda - İngiltere
Kaynak: İhlas Haber Ajansı