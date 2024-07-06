Hollanda, Türkiye'yi 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yürüdü! Türkiye EURO 2024'e veda etti

06 Temmuz 2024 22:12 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 23:54

EURO 2024 çeyrek final maçında Türkiye ile Hollanda karşılaştı.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Ay-yıldızlılar maçı domine eden taraftı.

35. dakikada sağ çaprazdan Arda Güler'in yaptığı ortaya Samet Akaydin'in kafa golü ile Türkiye 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skor ile sona erdi.

70. dakikada Hollanda sağ kanattan yaptığı ortaya De Vrij'in vurduğu top ağlarımıza geldi 1-1 oldu.

76. dakikada Hollanda Gakpo'nun attığı gol ile 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve bu skorla bitti.

Türkiye, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İNGİLTERE İLE OYNAYACAK

Hollanda'nın yarı finaldeki rakibi, İsviçre'yi penaltı atışlarında mağlup ederek yarı finale çıkan İngiltere oldu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUM'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yerlerini alarak Hollanda-Türkiye maçını tribünden izledi.

TARAFTARLARDAN MERİH'E TAM DESTEK

Son 16 turunda Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması sebebiyle UEFA tarafından 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.

Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.