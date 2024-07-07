Bengü "Ne mutlu Türküm diyene" protestosuna cevabını son konserinde verdi

07 Temmuz 2024 00:25 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 00:28

Edirne 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde sahne alan Bengü Van'daki protestoya karşılık verircesine konserini yine "Ne mutlu Türküm diyene" sözüyle bitirdi.

Sarayiçi’ndeki etkinlik alanında sahneye çıkan Bengü, hareketli şarkılarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Konserde bazı izleyiciler "Ne mutlu Türküm Diyene" yazılı döviz açıp Türk bayrağı salladı.

Konseri takip eden Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkıp şarkıcıya çiçek vererek, teşekkür etti.

Akın ve Bengü "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konseri bitirirken izleyiciler de sahneye çiçek attı.